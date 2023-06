Nashik Crime: त्या वृद्धेचा लूटमार करून खून; फॉरेन्सिक अहवालातून निष्पन्न

By

Nashik Crime : जेल रोड परिसरातील लोखंडे मळ्यातील हनुमंतनगरमध्ये ६० वर्षीय वृद्धेचा संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली होती. दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर वृद्धेच्या डोक्यात काहीतरी वस्तूने सात ते आठ वेळा डोक्यात मारल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे फॉरेन्सिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

त्यानुसार, उपनगर पोलिसात अज्ञाताविरुद्ध लुटमारीसह खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, रविवारी (ता. १८) भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे जेलरोड परिसरात खळबळ उडाली आहे. (old woman robbed and killed From forensic report Nashik Crime)

सुरेखा उर्फ पुष्पा श्रीधर बेलेकर (६०) असे मयत वृद्धेचे नाव आहे. सुरेखा बेलेकर यांचे सोमवारी (ता. १९) शवविच्छेदन केले असता, फॉरेन्सिक अहवालानुसार त्यांचा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले. बेलेकर यांच्या डोक्यात काहीतरी अवजड वस्तूने सात ते आठ वेळा मारण्यात आले होते.

त्यामुळे गंभीर दुखापत व अतिरक्तस्रावामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. खून झाल्याचे स्पष्ट होताच पोलिसांच्या विशेष पथकांनी बेलेकर यांच्या घरी धाव घेत ठशांचे नमुने घेतले. सुरेखा बेलेकर यांच्या अंगावर सोन्याचे दागिने व हातातील बोटात अंगठ्या होत्या.

संशयिताने मागच्या दाराने येत त्यांच्या खून केला आणि त्यांच्या हाताच्या बोटातील तीन पैकी दोन अंगठ्या व अंगावरील दागिने लुटून पोबारा केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

याप्रकरणी अज्ञाताविरुद्ध उपनगर पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, सहाय्यक आयुक्त अंबादास भुसारे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक शरमाळे, गुन्हे शाखेचे अधिकारी व पोलिस घटनास्थळी ठाण मांडून होते. मात्र सायंकाळपर्यंत पोलिसांच्या हाती ठोस माहिती लागलेली नव्हती.