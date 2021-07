नाशिकचा युवा सायकलपटू ओमची विश्वविक्रमाला गवसणी!

By

इंदिरानगर (नाशिक) : अवघ्या अठरा वर्षांच्या नाशिकच्या ओम महाजन या युवा सायकलपटूने लेह ते मनाली हे ४३३ किलोमीटरवर अंतर अवघ्या २७ तास ५५ मिनिटांत पार करून नवीन विश्वविक्रमाची नोंद केली. यापूर्वीचा हा विक्रम सैन्य दलातील नाशिकचेच अधिकारी भरत पन्नू यांच्या नावावर ३३ तासांचा होता. ओम हा जगातील खडतर समजली जाणारी अमेरिकेतील रॅम स्पर्धा पूर्ण करणारे पहिले भारतीय डॉ. जितेंद्र महाजन यांचा मुलगा असून डॉ. महेंद्र महाजन यांचा पुतण्या आहे. (Om Mahajan of set a world record by crossing the Leh-Manali distance)

गुरुवारी (ता. २२) सकाळी सहाला लेह येथील लेह गेटपासून त्याने सुरवात केली. २४ जुलैला सकाळी नऊ वाजून ५५ मिनिटांनी मनाली येथे तो पोचला. दिवसरात्र सायकलिंग करून त्याने हे अंतर पार पाडले. ओमने या अंतरात टांगलांगला १७ हजार ५८५ फूट उंच, लाचूंगला हा १६ हजार ६१६ फूट, नाकीला हा १५ हजार ५४७ फूट उंच आणि बारलाचा हा १५ हजार ९१९ फूट उंच असे चार पर्वत ओलांडले. सोबत या खडतर प्रवासात नुकताच दहा हजार फूट उंचीवर झालेल्या अटल टनेल पार करत त्याने हा विश्वविक्रम पूर्ण केला. गोठवणाऱ्या थंडीत टोकदार वळणांचे रस्ते आणि एकीकडे हजारो फूट खोल दरी असणाऱ्या रस्त्यांवरून त्याने ही वाटचाल केली. या संपूर्ण कालावधीत त्याने विश्रांतीसाठी अवघा २० मिनिटांचा पॉवर नॅप घेतला. काका डॉ. महेंद्र महाजन, मनोज महाले, बलभीम कांबळे आणि संदीप कुमार क्रू मेंबर होते. मिथेन ठक्कर त्याचे प्रशिक्षक आहेत. हा विक्रम करण्यासाठी त्याला नाशिक सायकलिस्ट फाउंडेशन, टीम जसपाल, कर्नल भरत पन्नू, कर्नल विशाल अलाहवट, खेमराज ठाकूर यांचे सहकार्य लाभले.

