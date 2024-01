Dada Bhuse News : काळाराम मंदिरासाठी एक कोटी 82 लाख; जिल्हा नियोजनाची मान्यता

Dada Bhuse News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथमच नाशिकच्या काळाराम मंदिरात दर्शनासाठी येत असल्याने मंदिर व मंदिर परिसरातील ओसऱ्यांच्या नूतनीकरणास विशेष बाब म्हणून एक कोटी ८२ लाख रुपयांना मंजुरी दिली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हा निधी देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. (One Crore 82 Lakh for Kalaram Temple from guardian minister dada bhuse nashik news)