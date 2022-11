नाशिक : पेठरोडवरील आरटीओ ऑफिसजवळ असलेल्या आदिवासी विकास भवन येथे सुरू असलेल्या नवीन वसतीगृहाच्या इमारतीच्या बांधकामाच्या ठिकाणी गज फिटिंगचे काम सुरू असताना आठव्या मजल्यावरून खाली पडलेल्या युवकाचा मृत्यु झाला. (One died after falling from eighth floor of new hostel for adivasi vikas bhavan Nashik Latest Marathi News)

रजाऊल हक सुलतान शेख (२३, रा. आदिवासी कॉलनी, आरटीओ ऑफिसजवळ, पंचवटी. मूळ रा. बिहार) असे मयत युवकाचे नाव आहे. आदिवासी कॉलनीमध्ये आदिवासी विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी नवीन बहुमजली वसतीगृह बांधण्याचे काम सुरू आहे. याठिकाणी आठव्या मजल्यावर स्टील फिटिंगचे काम सुरू असताना, रविवारी (ता. १३) दुपारी साडेतीन वाजेच्यासुमारास मजूर रजाउल हक शेख याचा तोल गेला आणि खाली पडला.

यात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यास तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैदयकीय अधिकारयाने तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून, पोलीस नाईक लिलके हे पुढील तपास करीत आहेत.

