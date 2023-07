Nashik Crime: पोलिसांचा खबऱ्या समजून एकाला चोप

By

: पोलिसांचा खबऱ्या असल्याच्या संशयातून दोघांनी एकास बेदम मारहाण केल्याची घटना जयभवानी रोड भागात घडली. या घटनेत लाकडी बॅटचा वापर करण्यात आल्याने युवक जखमी झाला असून, याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (One person caught on basis of police reports Nashik Crime)

पासर नंदन सिंग व रोशन नरेंद्र पवार अशी संशयितांची नावे आहेत. याप्रकरणी धीरज प्रकाश मसुरे (१९ रा. जयभवानी रोड) याने तक्रार दाखल केली आहे. मसुरे बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी कदम डेअरीजवळून जात असताना दोघा संशयितांनी त्यास गाठले.

तू आमच्याबद्दल पोलिसांना खोटे सांगतो, या कारणातून कुरापत काढून दोघांनी त्यास लाकडी बॅटने बेदम मारहाण केली. या घटनेत मसुरे जखमी झाला असून, अधिक तपास जमादार माळोदे करीत आहेत.