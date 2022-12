Nashik News : चांदवडला बस- ट्रॅक्टर अपघातात एक गंभीर

सोग्रस (जि. नाशिक) : चांदवड येथे सोमवारी (ता. १९) सकाळी साडेसातला बस व ट्रॅक्टर अपघातात ट्रॅक्टरचालक गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. (One serious in bus tractor accident at Chandwad Nashik News)

हॉटेल निकितासमोर मुरुड (जि. रायगड) आगारातील बस (क्र. एमएच- २०- बीएल- ३२४२) चालक अरुण कातकाडे (रा. उंडेगाव, ता. गंगाखेड, जि. परभणी) हा धुळ्याहून येत असताना कांदा वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली.

या घटनेत ट्रॅक्टरचालक अण्णासाहेब बबन जाधव (वय ४०, रा. वडबारे) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर चांदवड उपजिल्हा रुग्णालयात प्रथमोपचार करून अधिक उपचारासाठी नाशिकला हलविण्यात आले. चांदवड पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस कर्मचारी श्री. चव्हाण तपास करीत आहे.

