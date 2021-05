जिल्‍ह्यात 1 हजार 887 पॉझिटिव्‍ह, तर 2 हजार 57 रुग्‍णांची कोरोनावर मात

By

नाशिक : गेल्‍या काही दिवसांपासूनची आकडेवारी लक्षात घेता, परीस्‍थितीत सुधारणा होत आहे. शुक्रवारी (ता.14) दिवसभरात एक 887 रुग्‍णांचे अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले आहेत. तर दोन हजार 057 रुग्‍णांनी कोरोनावर (Coronavirus) यशस्‍वीरीत्या मात केली आहे. 36 बाधितांचा उपचारादरम्‍यान मृत्‍यू झाला आहे. जिल्‍ह्यात सद्यस्‍थितीत 20 हजार 487 बाधित उपचार घेत आहेत. (one thousand 887 new corona patients found in Nashik district)

शुक्रवारी (ता.14) नाशिक महापालिका क्षेत्रात 965, नाशिक ग्रामीण क्षेत्रात 915, तर मालेगावला अवघ्या सात रुग्‍णांचे अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले. कोरोनामुक्‍त झालेल्‍या रुग्‍णांमध्ये नाशिक शहरातील एक हजार 195, नाशिक ग्रामीणमधील 807, मालेगाव क्षेत्रात वीस तर जिल्‍हा बाहेरील 35 रुग्‍णांनी कोरोनावर यशस्‍वीरीत्‍या मात केली आहे. 36 मृतांमध्ये नाशिक शहरातील तेरा, नाशिक ग्रामीणमधील वीस तर मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील तिघांचा समावेश आहे. ग्रामीणमध्ये निफाड तालुक्‍यात चार, बागलाण व सिन्नर तालुक्‍यात प्रत्‍येकी तीन, मालेगाव ग्रामीण, कळवण तालुक्‍यातील प्रत्‍येकी दोन तर चांदवड, दिंडोरी, नाशिक तालुक्‍यासह येवला तालुक्‍यातील प्रत्‍येकी एका बाधिताचा कोरोनाने बळी घेतला.

जिल्‍ह्‍यातील चार हजार 542 रुग्‍णांना अहवालाची प्रतिक्षा होती. यात नाशिक ग्रामीणमधील दोन हजार 821, नाशिक शहरातील एक हजार 549 तर मालेगावच्‍या 172 रुग्‍णांना अहवालाची प्रतिक्षा होती. जिल्‍हाभरातील रुग्‍णालये व गृहविलगीकरणात दोन हजार 338 रुग्‍ण दाखल झाले. यात नाशिक महापालिका क्षेत्रातील दोन हजार 111 रुग्‍णांचा समावेश आहे. जिल्‍हा रुग्‍णालयात पाच, डॉ.वसंत पवार वैद्यकीय महाविद्यालयात सोळा रुग्‍ण दाखल झाले. नाशिक ग्रामीणमधील 179, मालेगावच्‍या 27 रुग्‍णांचा समावेश होता.

हेही वाचा: नाशिकमध्ये 'रेमडेसिव्हिर'चा काळाबाजार; मेडिकल बॉयसह 3 नर्स ताब्यात

चौदा लाख चाचण्यांचा जिल्‍ह्‍यात टप्पा पूर्ण

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असतांना चाचण्यांच्‍या संख्येतही वाढ केलेली होती. शुक्रवारी जिल्‍ह्‍यातील चाचण्यांच्‍या संख्येने चौदा लाखांचा आकडा ओलांडला आहे. आत्तापर्यंत चौदा लाख 9 हजार 396 चाचण्या झाल्या आहेत. यात तीन लाख 66 हजार 635 बाधितांचे अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले असून हे प्रमाण 26.01 टक्‍के इतके आहे.

(one thousand 887 new corona patients found in Nashik district)

हेही वाचा: कोरोना उतरणीला मात्र इभ्रत टांगणीला! नाशिक मार्केट गर्दीचे फोटो देशभर VIRAL