Agricultural News : कांदा पुन्हा युद्धात भरडला! इराण-इस्रायल वादामुळे १६ हजार टन कांदा 'होर्मुझ'च्या वाटेत अडकला

चांदवड: पश्चिम आशियातील तणावाचा सर्वाधिक फटका नाशिकच्या कांदा उत्पादक आणि द्राक्ष निर्यातदारांना बसला आहे. इराण–इस्राईल–अमेरिका या युद्धामुळे आखाती मार्गावरील ‘होर्मुझजी समुद्रधुणी’ प्रभावित होऊन जलवाहतूक विस्कळित झाल्याने त्याचा थेट परिणाम शेतमालावर झाला आहे. .दुबईसह काही बंदरांतील हालचाली मंदावल्याने जहाज कंपन्यांनी बुकिंग थांबवली आहे. राज्यातील सुमारे साडे पाचशे कंटेनर कांदा बंदरात किंवा बंदर मार्गावर अडकून पडला आहे..साडे १६ हजार टन कांदासाडेसोळा हजार टनांहून अधिक कांदा अडकल्याचा अंदाज आहे. कोट्यावधी रुपयांचा माल अनिश्चिततेच्या छायेत उभा आहे. दुबई, ओमान, बहरीन, सौदी अरेबिया, कतारकडे निघालेला कांदा आयातदारांपर्यंत केव्हा पोहोचेल, याची स्पष्टता नाही. .दरम्यान कंटेनर डेमरेज, वीज, साठवण, विलंब खर्च वाढतच आहेत. हा अतिरिक्त खर्च कोण उचलणार ? निर्यातदारांची सरकारकडे मागणी आहे की हा खर्च माफ करावा किंवा अर्थसहाय्य द्यावे. कारण युद्ध शेतकऱ्यांनी किंवा निर्यातदारांनी निर्माण केलेले नाही..स्थानिक बाजारात लेट खरीप लाल कांद्याला सरासरी ८७० रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळतो आहे. दहा–पंधरा दिवसांत आवक वाढेल, असा अंदाज आहे. अशा वेळी निर्यातीचा मार्ग बंद पडल्यास दरांवर दबाव येणे स्वाभाविक आहे. “युद्धामुळे स्थानिक घाईघाईने विक्री करू नये,” असा सल्ला काही व्यापारी देत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडे साठवणूक क्षमतेचा प्रश्न उभा आहे. कर्ज, मजुरी, वाहतूक या साखळीत तो अडकलेलाच आहे. कांदा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा बळी ठरतो आहे. कांदा भरडला जातो आहे..द्राक्ष वाहातूक सुरळितयुरोपकडे द्राक्ष निर्यात सुरळीत सुरू आहे. सुमारे ५० टक्के निर्यात पूर्ण झाली असून १५० ते १८० रुपये किलोपर्यंत दर मिळत आहेत; स्थानिक बाजारातही ७० ते १९० रुपयांपर्यंत भाव आहे. निसर्गामुळे उत्पादनात घट झाली—एकराला फक्त एक ते तीन टन निर्यातक्षम माल मिळाला. तरी मागणी टिकून आहे. .Israel-Iran War : युद्धामुळे इंधनाचा भडका उडणार? भारताकडे कच्च्या तेलाचा मुबलक साठा, पण 'हा' सल्ला महत्त्वाचा.त्यामुळे द्राक्षांची गोडी बाजारात कायम आहे. भू-राजकीय पट्ट्यातील अस्थिरतेवर अवलंबून असलेली कांदा निर्यात धोक्यात येत असेल, तर पर्यायी बाजारपेठा, विमा संरक्षण आणि आपत्कालीन अर्थसहाय्य यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला आंतरराष्ट्रीय संघर्षाची किंमत चुकवावी लागू नये, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे..निर्यातीवर परिणाम‘होर्मुझजी समुद्रधुणी’ प्रभावितदीड हजारावर कंटेनर अडकूनसोळा हजार टन कांदा रस्त्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.