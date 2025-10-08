नाशिक

Agricultural News : उत्पादन खर्चही निघेना! कांद्याला मिळणाऱ्या दीडशे ते दोनशे रुपयांमुळे शेतकऱ्यांचा संताप

Swabhimani Shetkari Sanghatana calls for road blockade : कांद्याला मिळत असलेल्या अत्यल्प दरामुळे (₹150-₹200 प्रति क्विंटल) निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विंचूर येथील संभाजीनगर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
निफाड: कांद्यास मिळणाऱ्या अत्यल्प दरामुळे शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला असून, या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. १०) विंचूर येथील संभाजीनगर महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे पाटील यांनी दिली.

