Agricultural News : उत्पादन खर्चही निघेना! कांद्याला मिळणाऱ्या दीडशे ते दोनशे रुपयांमुळे शेतकऱ्यांचा संताप

निफाड: कांद्यास मिळणाऱ्या अत्यल्प दरामुळे शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला असून, या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. १०) विंचूर येथील संभाजीनगर महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे पाटील यांनी दिली..सलग पाच महिन्यांपासून उन्हाळ कांद्यास अत्यल्प दर मिळत आहेत. त्यातच आता रांगडा कांद्यास अवघा दीडशे ते दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव उत्पादन खर्चही भागवू शकत नाहीत, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचा संयम अखेर सुटला आहे. मे-जूनपासून कांदा साठवून ठेवलेला असून, बाजारात दर केवळ सहा ते आठ रुपये प्रतिकिलोच्या घरातच थांबले आहेत. .त्यामुळे साठवणूक, मजुरी, वाहतूक अशा सर्व खर्चानंतर शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. सरकारने कांदा दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यातबंदी, साठा मर्यादा यांसारखे निर्णय घेतल्याने बाजारपेठ कोसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (विंचूर येथील संभाजीनगर महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. .आंदोलनात परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे पाटील, पंकज घोटेकर, अनिल घोटेकर, रामदास गवळी, भाऊसाहेब तासकर, समाधान घोटेकर, मंगेश घोटेकर, विनायक घोटेकर, पप्पू घोटेकर, नामदेव घोटेकर यांनी केले आहे..Soybean Prices : शेतकऱ्यांच सोनं कवडीमोल भावात, सोयाबीनच्या भावावर शेतकऱ्यांची फरफट; ४ हजार ४०० रुपयांमध्ये खरेदी.निफाड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन केवळ विंचूरपुरते मर्यादित राहणार नाही; राज्यभर तीव्र स्वरूप धारण करेल.-निवृत्ती गारे पाटील, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.