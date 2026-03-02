नाशिक

Agricultural News : दुबईची बंदरे कुलूपबंद; मागणी असूनही नाशिकचा कांदा-द्राक्षे पडून!

Rising Demand for Indian Onion and Grapes in Gulf : आखाती देशांतील युद्धामुळे दुबईतील बंदरे आणि विमानतळ बंद झाल्याने नाशिकहून होणारी कांदा व द्राक्षांची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मुस्लिम धर्मीयांचा रमजान महिना सुरू असतानाच इराण व इस्राईल यांच्यात युद्ध सुरू झाल्याने आखाती देशांतून भारतीय कांदा व द्राक्षाला मागणी वाढली आहे. त्याचे दर अचानकपणे वाढल्याने ही मागणी होत असली तरी दुबईतील आयात-निर्यातीचे बंदर बंद झाल्याने या मागणीचा भारतीय निर्यातदार किंवा उत्पादकांना काहीच फायदा घेता येणार नसल्याचे नाशिकच्या निर्यातदारांनी सांगितले.

