Agricultural News : दुबईची बंदरे कुलूपबंद; मागणी असूनही नाशिकचा कांदा-द्राक्षे पडून!

नाशिक: मुस्लिम धर्मीयांचा रमजान महिना सुरू असतानाच इराण व इस्राईल यांच्यात युद्ध सुरू झाल्याने आखाती देशांतून भारतीय कांदा व द्राक्षाला मागणी वाढली आहे. त्याचे दर अचानकपणे वाढल्याने ही मागणी होत असली तरी दुबईतील आयात-निर्यातीचे बंदर बंद झाल्याने या मागणीचा भारतीय निर्यातदार किंवा उत्पादकांना काहीच फायदा घेता येणार नसल्याचे नाशिकच्या निर्यातदारांनी सांगितले..इराण व इराक देशातील युद्धाचे पडसाद दुबईपर्यंत उमटले आहेत. येथील विमानतळ, बंदरे वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. भारतातून दुबईला द्राक्ष व कांदा निर्यात होते. तसेच पाकिस्तानकडून बटाटे व हिरवी मिरची पाठविली जाते. भारतीय मिरचीला काही प्रमाणात मागणी असते. पण सद्यःस्थितीत सर्व व्यवहार बंद झाल्यामुळे शेतमालावरही निर्बंध आले आहेत. .युद्धजन्य परिस्थिती आणि आगामी रमजान ईद या काळात दुबईमध्ये मालाचा तुटवडा भासेल म्हणून लोक अतिरिक्त खरेदी करत आहेत. मॉलमध्ये व गुदामामध्ये साठविलेल्या मालाचे दर एका रात्रीत तिपटीने वाढल्याचे तेथील नागरिक सांगतात. ऐन रमजान काळात मालाचा तुटवडा निर्माण होईल, असा ग्राहकांचा अंदाज आहे. .Kolhapur Tourists : कोल्हापूर शहरात ‘पाटला’ वृक्षाची नोंद; प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांची माहिती : जिल्ह्यातील एकमेव वृक्ष.त्यामुळे सध्या गरज नसतानाही नागरिक अतिरिक्त साठा करत आहेत. युद्धामुळे दुबईमध्ये कोरोनासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. निर्यातदारांना शेतमालाची विचारणा होत असली तरी निर्यात बंद असल्याने त्यांना पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे नाशिकच्या निर्यातदारांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.