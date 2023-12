Nashik Onion Price: मुंगसे बाजारात लाल कांद्याची आवक वाढली; क्विटंलला अधिकचा भाव

Nashik Onion Price : तालुक्यासह कसमादे परिसरात आठवड्यापासून लाल कांद्याची आवक वाढली आहे. मालेगाव बाजार समितीच्या मुंगसे उपबाजारात मंगळवारी (ता. ५) ७० टक्के लाल कांदा विक्रीसाठी आला होता. दिवसभरात १ हजार १५ वाहनांतून १५ हजारावर क्विंटल कांद्याची आवक झाली.

त्यात उन्हाळी ४ हजार, तर लाल कांदा ११ हजार क्विंटल होता. मजूर उपलब्ध होऊ लागल्याने व बाजारभाव चांगला असल्याने नवीन लाल कांद्याची पहिल्यांदा आवक वाढली आहे. बाजारात उन्हाळी कांद्याला ४ हजार ६० आणि लाल कांद्याला ४ हजार २९० रुपये क्विंटल असा अधिकचा भाव होता. (onion Price up to 4 thousand 290 rupees per quintal in mungse bazar nashik news )