Agricultural News : उत्पादन वाढलं पण भाव पडला! नाशिकच्या कांदा उत्पादकांचे २०० कोटींचे नुकसान

किरण कवडे- जिल्ह्यात कांदा उत्पादन वाढले तरी भावातील घसरण आणि हवामानातील अनिश्चितता शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. उत्पादन क्षेत्र अडीच लाख हेक्टरपर्यंत वाढले पण भाव १३०० ते १८०० रुपये प्रतिक्विंटल असल्याने शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दर वर्षी येणारे हे दुष्टचक्र संपण्याचे चिन्ह नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. .नाशिक जिल्हा हा भारतातील कांद्याच्या उत्पादनाचा प्रमुख केंद्र आहे. महाराष्ट्र राज्यातील हा जिल्हा देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या सुमारे ३४ टक्के भाग वाटतो. कांदा हे नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्य पीक आहे, जे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. २०२५-२६ या हंगामात नाशिकमध्ये कांद्याच्या उत्पादनात वाढ झाली असली तरी, भावातील चढ-उतार आणि हवामानातील बदल यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. .कांद्याचे उत्पादन लासलगाव, पिंपळगाव, चांदवड, सटाणा, निफाड आदी भागात घेतले जाते. भारतातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. नाशिकमध्ये कांद्याच्या उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ दिसून येते. उन्हाळी कांद्याच्या उत्पादनासाठी २०२५ मध्ये २.५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आले, जे मागील वर्षीच्या १.४ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. उशिरा खरीप हंगामात ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड पूर्ण झाली. .सरासरी ४२ हजार हेक्टर असते, त्यापेक्षा अधिक आहे. रब्बी हंगामातही उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. कारण हवामान अनुकूल राहिले तर एकूण उत्पादन १५-२० लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकते. कांद्याचे उत्पादन हे तीन हंगामात होते. खरीप (जून-ऑक्टोबर), उशिरा खरीप (ऑक्टोबर-डिसेंबर) आणि रब्बी (डिसेंबर-मार्च)..२०२५ मध्ये खरीप हंगामात पावसाच्या अतिवृष्टीमुळे काही नुकसान झाले. ज्यामुळे उत्पादनात १०-१५ टक्के घट झाली. मात्र, उशिरा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी भरपाई केली. सरासरी उत्पादकता १२-१५ टन प्रति हेक्टर असते. पण सुधारित बियाणे आणि सिंचन तंत्रज्ञानामुळे काही भागात २० टनांपर्यंत उत्पादन मिळत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कर्नाटकात १२ हजार ८३१ किलो प्रति हेक्टर उत्पादकता आहे. पण नाशिकमध्ये ती त्यापेक्षा जास्त आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत. .ड्रिप इरिगेशन आणि सुधारित बियाणे यांचा वापर वाढला आहे. मात्र, हवामानातील बदल हे प्रमुख आव्हान आहे. २०२५ च्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे कांद्याच्या रोपांना फटका बसला, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. उत्पादन खर्च सध्या १८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. ज्यात बियाणे, खत, मजुरी आणि सिंचन यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मागितली आहे. कारण बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्यास नुकसान होते..घाऊक बाजारात (एपीएमसी) सरासरी भाव १३०० ते १८०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. नाशिक बाजारात पोळ कांद्याचा सरासरी भाव १७५० रुपये, किमान १४०० रुपये आहे. सटाणा बाजारात रेड कांद्याचा भाव १८०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. चांदवडमध्ये रेड कांद्याचा भाव २१२८ रुपये आणि इतर प्रकारचा २४५० रुपये आहे. पिंपळगाव बाजारात ५ जानेवारीला सरासरी २४७५ रुपये होते, पण १० जानेवारीला तो १२९६ रुपयांपर्यंत घसरला. किरकोळ बाजारात भाव १४-१५ रुपये प्रति किलो आहे. .नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भाव १३५० ते २६०० रुपये प्रति क्विंटल होते, जे पावसामुळे कापणी उशिरा झाल्याने वाढले होते. मात्र, डिसेंबरमध्ये बांगला देशने आयात थांबवल्याने भाव पडले. यामुळे नाशिकमध्ये दररोजची आवक वाढली, पण मागणी कमी झाली. भावातील चढ-उताराचे मुख्य कारण निर्यात आहे. बांगला देश, श्रीलंका आणि मलेशियासारख्या देशांच्या धोरणांमुळे प्रभाव पडतो. २०२४ मध्ये भाव ५४०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत गेले, यंदा ते स्थिर आहेत. याचा अर्थ उत्पादनात वाढ होते, पण दर स्थिर किंवा कमी होतात. वाढता उत्पादन खर्च हा शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याने त्यांची निराशा काही थांबायला तयार नाही..Bangladesh News: मकर संक्रांती साजरी करू नका, नाहीतर परिणाम भोगा! बांगलादेशात हिंदूंना उघड धमकी, कुणी दिला इशारा?.शेतकऱ्यांना १७५-२०० कोटी रुपयांचे नुकसान२०२५ मध्ये पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्याने खरीप हंगामातील कापणी उशिरा झाली. यामुळे नवीन पिकाची उपलब्धता कमी झाली आणि भाव वाढले. भारताची कांदा निर्यात २०२५-२०२६ मध्ये १.१५ कोटी टनांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. पण बांगलादेशने आयात थांबवल्याने नाशिकमध्ये भाव घसरले. यामुळे शेतकऱ्यांना १७५-२०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. लासलगाव हे आशियातील सर्वात मोठे कांदा बाजार आहे. २०२५ मध्ये सरकारी खरेदी उशिरा झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. किसान संघटना नाशिकमध्ये राष्ट्रीय कांदा केंद्र उभारण्याच्या तयारीत आहेत, जे शेतकऱ्यांना उत्पादन नियंत्रण आणि बाजार माहिती देईल. हे केंद्र २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.