Nashik News : कांद्याला थेट डोंगळेच आले! नगरसूलचे शेतकरी भरपाईसाठी शेतकरी न्यायालयात

Nashik News : येथील कांदा उत्पादक शेतकरी भाऊलाल कुडके यांनी शेतात लागवडीसाठी वापरलेले कांदा बियाणे निकृष्ठ दर्जाचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Onions crop damaged duw to seeds Farmers of Nagarsul in Farmers Court for compensation Nashik News)

येथील भाऊलाल कुडके यांनी उन्हाळ कांदा लागवडीसाठी चितेगाव येथील कांदा अनुसंधान केंद्राचे NHRDF कंपनीचे रेड-३ बियाणे येवला येथील कंपनीचे अधिकृत विक्रेते नंदा सीड्स येवला यांच्याकडून खरेदी केले होते.

कांदा रोप तयार करून २८ नोव्हेंबर २०२२ ला येथील गट क्रमांक १७०८ मध्ये ३० गुंठे क्षेत्रात लागवड केली. पिकांचे संगोपन खत, पाणी व्यवस्थापन योग्य होते. पण जेव्हा कांदा गाठबांधायला लागला तेव्हा संपूर्ण कांदा लागवड केलेल्या क्षेत्रात डोंगळे दिसायला लागले.

कांदा उपटून पाहिला असता तो दुभाळा दिसला. काही कांद्याना तर दोन तिन फनगडे दिसले. त्यावर लागलीच शेतकरी कुडके यांनी बियाणे खरेदी केलेल्या येवला येथील नंदा सीड्स दुकानात तक्रार केली.

त्यानंतर येवला पंचायत समितीच्या कृषी अधिकारींकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर दिलेल्या तारखेला उपविभागीय कृषी अधिकारी संजय सूर्यवंशी, कृषी संशोधन केंद्राचे डॉ. आर. बी. सोनवणे (कांदा अनुसंधान केंद्र पिंपळगाव बसवंत) व येवला पंचायत समितीचे यू. बी. सूर्यवंशी यांनी पाहणी केली असता या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा दभाळका व डेंगळे असल्याचे आढळून आले आहे.

त्यावर समितीने पीक पंचनामा करून प्रतही शेतकरी कुडके यांनी दिली. त्याआधारे भाऊलाल कुडके ग्राहक न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी धाव घेतली आहे.

"खरेदी केलेले बियाणे निकृष्ठ दर्जाचे असल्याचे कृषी अधिकारी व कृषिअभ्यासक व कंपनी प्रतिनिधिनी मान्य केले आहे. ८० ते ९० टक्के डेंगळे आल्याने कांद्याचे नुकसान झाले आहे."

- भाऊलाल कुडके, शेतकरी, नगरसूल.