Jal Jeevan Scheme : जिल्ह्यात 15 दिवसात केवळ 59 जलजीवनच्या योजना सुरू

Jal Jeevan Sheme : गत तीन महिन्यांपासून जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत प्रशासनाची धावपळ सुरू असताना २७ मार्च अखेर जिल्ह्यातील १२५ कामे सुरू झालेली नव्हती.

गत १५ दिवसात यातील केवळ ५९ जलजीवन योजनांच्या कामांना सुरवात झाली आहे. अद्यापही ६६ योजनांना प्रारंभ झालेला नाही. प्रामुख्याने पाण्याचे स्रोत उपलब्ध न होणे, वन, जलसंपदा विभागाच्या परवानगी न मिळणे, गावांतर्गत वाद यामुळे या योजना सुरू झालेल्या नाहीत. (Only 59 Jal jeevan schemes started in district in 15 days nashik news)

जिल्ह्यातील १२९६ गावांसाठी १२२२ जलजीवन योजना मंजूर झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या १२२२ योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहे. यात ६८१ योजना रेट्रोफिटींग तर, ५४१ योजना नवीन आहेत.

यासाठी २१७.६२ कोटींचा निधी मंजूर आहे. कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर योजनेचे काम सुरू होणे अपेक्षित असताना वेळात सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. मार्च अखेर झालेल्या आढावा बैठकीत १२५ कामांना प्रत्यक्ष सुरवात झालेली नसल्याचे समोर आले होते.

अनेक गावांच्या पाण्याच्या गरजेप्रमाणे योजनेचा आराखडा नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींनी तक्रारी आल्या होत्या. यानंतर, प्रशासनाने योजना सुरू करण्यासाठी पुन्हा ठेकेदारांकडे तगादा लावला. या तगाद्यानंतर केवळ ५९ योजनांचे काम सुरू झाले आहे.

अद्यापही ६६ योजनांचे कामांना प्रारंभ झालेला नाही. यात प्रामुख्याने चांदवड तालुक्यातील १० योजनांचा समावेश आहे. या योजनांसाठी निश्चित करण्यात आलेले पाण्याचे स्रोत योग्य नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.

कळवण तालुक्यातील योजनांबाबत गाव अंतर्गत वाद असल्याने योजना सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात वन खात्याची परवानगी रखडलेली असल्याने योजना रखडल्या आहेत.

मंजूर झालेल्या १२२२ योजनांपैकी १ हजार ९९ कामे प्रगतीत आहे. तर, ५७ योजना फक्त पूर्ण झालेल्या आहेत. या योजना पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे. यामुळे तोपर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासन व ठेकेदार यांच्यासमोर आहे.