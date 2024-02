Nashik Crime : फर्नांडिसवाडीत गँगवॉरचा भडका! गोळीबार प्रकरणातील संशयिताला कोठडी

नाशिक : उपनगर हद्दीतील जयभवानी रोड परिसरात फर्नांडिसवाडीत गेल्या गुरुवारी (ता. १) मध्यरात्रीला जुन्या वादाची कुरापत काढून सराईत गुन्हेगार राहुल उज्जैनवाला याच्या घरासमोर सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीने राडा घालत त्याच्या आईच्या दिशेने दोन राऊंड फायर केल्याचा प्रकार घडला.

याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला संशयित संजय चमन बेद (३७, रा. फर्नांडिसवाडी, जय भवानी रोड, उपनगर) यास अटक केली असून न्यायालयाने तीन दिवस पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (outbreak of gang war in Fernandeswadi Suspect in shooting case in custody Nashik Crime)