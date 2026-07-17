Water Crisis : नाशिक विभागात २८२ टँकरवर सहा लाख नागरिकांची भिस्त; अर्धा जुलै संपला, तरी तहान कायम

नाशिक - जुलै महिना अर्ध्याहून अधिक संपला, तरी उत्तर महाराष्ट्रात अपेक्षित पावसाने अद्याप हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई अधिक तीव्र झाली असून, नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांत सध्या २८२ टँकर कार्यरत आहेत. या टँकरच्या माध्यमातून सहा लाख १८ हजार ८०९ नागरिकांची तहान भागविली जात आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्याला टंचाईची सर्वाधिक झळ बसली असून, धुळे आणि नंदुरबार हे जिल्हे सुदैवाने टँकरमुक्त आहेत..यंदाच्या उन्हाळ्यात उत्तर महाराष्ट्र अक्षरशः होरपळून निघाला. जळगावमध्ये तापमानाचा पारा ४५ अंशांपर्यंत, तर नाशिकमध्ये ४२ अंशांपर्यंत पोहोचला. वाढत्या उष्णतेमुळे नद्या, ओढे, विहिरी आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोत आटल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी प्रशासनाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा लागला..मॉन्सूनच्या आगमनानंतर टँकरची गरज संपेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दमदार पावसाअभावी आजही तीन जिल्ह्यांतील २८१ गावे आणि ९३५ वाड्या, अशा एकूण एक हजार २१६ ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. यासाठी २७८ टँकर दिवसभरात ४८१ फेऱ्या मारत आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच कालावधीत विभागात केवळ ४९ टँकर सुरू होते. यंदा परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचे यावरून स्पष्ट होते..अहिल्यानगर जिल्ह्यात ११६ टँकर ६५३ गावे-वाड्यांना पाणीपुरवठा करत असून, जळगावमध्ये ३७ टँकर ३७ गावांची तहान भागवत आहेत. दरम्यान, पावसाचा लहरीपणा कायम राहिल्यास टँकरच्या मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, प्रशासनाने त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली आहे..नाशिकमध्ये सर्वाधिक झळयंदा नाशिक जिल्ह्यात टंचाईचे सर्वाधिक चटके बसले. सुरुवातीला ११ तालुक्यांतील ६५० गावे-वाड्यांना २०४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र, १ ते १० जुलैदरम्यान झालेल्या पावसामुळे इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ आणि सुरगाणा येथील टँकर बंद करण्यात आले. सध्या सात तालुक्यांतील ५२६ गावे-वाड्यांना १२९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, त्यासाठी दररोज २५५ फेऱ्या मारल्या जात आहेत..टंचाईची ठळक चित्रेधुळे आणि नंदुरबार जिल्हे टँकरमुक्तपाणीपुरवठ्यासाठी १२१ विहिरी अधिग्रहीतअहिल्यानगरमध्ये ५६, नाशिकमध्ये ४७ आणि जळगावमध्ये १८ विहिरी प्रशासनाच्या ताब्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.