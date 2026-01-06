Ozar News : प्रशासकीय दुर्लक्ष नडले! नोटिसा देऊनही सुरू असलेल्या अवैध भंगार दुकानाला आग, नागरिक संतप्त

ओझर: दिंडोरी तालुक्यातील जानोरी शिवारात सोमवारी (ता. ५) पहाटेच्या सुमारास भंगार व पुठ्ठा बॉक्सच्या दुकानाला लागलेल्या भीषण आगीत दुकानातील साहित्य खाक झाले. या दुर्घटनेत अंदाजे १० ते १५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नाही. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..जानोरी येथील माणिक घुमरे यांच्या शेतातील पत्र्याच्या शेडमध्ये नंदू कश्यप भंगार व बॉक्सचा व्यवसाय करतात. पहाटे चारच्या सुमारास या दुकानाला आग लागली. आगीचे स्वरूप इतके भीषण होते, की काही वेळातच दुकानातील सर्व भंगार व बॉक्स जळून भस्मसात झाले. घटनेची माहिती मिळताच एचएएल आणि ओझर नगर परिषदेच्या अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेत शर्थीचे प्रयत्न करून आग नियंत्रणात आणली..नाशिक विमानतळ ते दहावा मैल हा रस्ता अतिशय वर्दळीचा असून, या रस्त्यावर अनेक अवैध भंगार दुकाने थाटण्यात आली आहेत. यापूर्वीही प्रसारमाध्यमांनी याबाबत आवाज उठविला होता. जानोरी ग्रामपंचायतीने संबंधित भंगार व्यावसायिक आणि जागा मालकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, व्यावसायिकांनी या नोटिसांना केराची टोपली दाखवली होती. या आगीच्या घटनेने पुन्हा एकदा अवैध भंगार दुकानांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..Congress Leader Attack: अकोल्यात काँग्रेस नेत्यावर हल्ला; भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी दाखल आहे गुन्हा.नोटिसांकडे सर्रास दुर्लक्षविमानतळ रस्त्यावर नियम धाब्यावर बसवून अनेक भंगार दुकाने सुरू आहेत. ग्रामपंचायतीने नोटिसा देऊनही व्यावसायिक त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे अशा घटना घडत असून, मोठी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.