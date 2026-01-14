नाशिक

Ozar News : ओझरमध्ये नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांची खैर नाही! नगर परिषद आणि पोलिसांची संयुक्त धडक कारवाई

Nylon Manja Seizure Drive Conducted Across Ozar City : ओझर शहरात नायलॉन मांजा जप्ती व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. या वेळी शहरातील दुकानांची झाडाझडती सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ओझर: येथील नगर परिषद व ओझर पोलिस ठाण्यातर्फे ओझर शहरात नायलॉन मांजा जप्ती व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. या वेळी शहरातील दुकानांची झाडाझडती सुरू केली आहे. ही मोहीम ओझरच्या नगराध्यक्षा अनिता घेगडमल, मुख्याधिकारी किरण देशमुख तसेच ओझरचे पोलिस निरीक्षक नितीन कंदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे.

