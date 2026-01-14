Ozar News : ओझरमध्ये नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांची खैर नाही! नगर परिषद आणि पोलिसांची संयुक्त धडक कारवाई

ओझर: येथील नगर परिषद व ओझर पोलिस ठाण्यातर्फे ओझर शहरात नायलॉन मांजा जप्ती व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. या वेळी शहरातील दुकानांची झाडाझडती सुरू केली आहे. ही मोहीम ओझरच्या नगराध्यक्षा अनिता घेगडमल, मुख्याधिकारी किरण देशमुख तसेच ओझरचे पोलिस निरीक्षक नितीन कंदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे..या मोहिमेंतर्गत ओझर शहरातील केजीएन कॉलनी, कोळीवाडा, भगतसिंगनगर, संभाजीनगर, आंबेडकरनगर तसेच इतर परिसरांमध्ये तपासणी करून नायलॉन मांजा जप्त करण्यात आला..Makar Sankranti Tragedy : मकर संक्रातीच्या सणाला गालबोट! लेकीला घरी आणायला निघालेल्या पित्याचा वाटेतच चायनीज मांजाने घेतला बळी.स्वच्छता निरीक्षक प्रतीक उंबरे, पोलिस उपनिरीक्षक गांगुर्डे, उपनिरीक्षक वाघिरे, महिला कॉन्स्टेबल शिंदे, नगरपरिषद कर्मचारी नीलेश डेंगळे, मनोहर जाधव आदी उपस्थित होते. शहरातील लहान मुलांना नायलॉन मांजाबंदीचे महत्त्व समजावून सांगत जनजागृती करण्यात आली. सुरक्षित पतंग उडविण्याबाबत प्रबोधन करण्यात आले. नायलॉन मांजा वापरास कायद्याने बंदी असून त्याचा वापर केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.