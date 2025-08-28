Crime News : ओझरमध्ये गुटखा तस्करांना दणका; ८२ लाखांचा गुटखा व पानमसाला जप्त

ओझर: राज्यात गुटखा व पानमसाल्याची विक्री प्रतिबंधित असतानाही त्याची अवैध वाहतूक सुरूच आहे. अशाच प्रकारे मालट्रकद्वारे मध्य प्रदेशातून आणलेला गुटखा–पानमसाला ओझर येथील दहावा मैल येथे अन्न व औषध प्रशासन (म. रा.) विभागाने पकडला. या कारवाईत ८२ लाख ८७ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..२५ ऑगस्टला दुपारी दीडच्या सुमारास अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना अवैध माल वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार दहावा मैल परिसरात सापळा रचून अशोक लेलँड कंपनीचा ट्रक (डीडी ०१, एफ ९४११) अडविण्यात आले. तपासणीअंती ट्रकमधून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा व पानमसाल्याचा साठा आढळून आला..जप्त केलेल्या मालामध्ये विविध प्रकारचा गुटखा व पानमसाला मोठ्या गोण्यांमध्ये पॅक केलेले होते. एकूण ८२ लाख ८७ हजार २०० रुपयांचा माल, तसेच अंदाजे १२ लाख रुपये किमतीचा ट्रक, असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Nashik News : ओझरमध्ये बनावट कीटकनाशके विक्रीचा पर्दाफाश; कृषी विभागाकडून १.६९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.वाहनचालक संदीप मोतीलाल मालविया (वय ३४, रा. मोलुखेडी, ता. आष्टा, जि. सिहोर, मध्य प्रदेश) यास ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याविरोधात अंमली पदार्थ अवैध वाहतूक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक नीलिमा डोळस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार सोनवणे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.