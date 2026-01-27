नाशिक

Padma Bhushan Award : १९५४ ते आजपर्यंत: कसा सुरू झाला पद्मभूषण पुरस्काराचा गौरवशाली प्रवास?

History of the Padma Bhushan Award : पद्मभूषण पुरस्कार हे भारतातील तिसरे सर्वोच्च नागरी सन्मान असून विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केले जाते. या पुरस्काराचा इतिहास काय आहे आणि याची सुरूवात कशी झाली जाणून घ्या.
Padma Bhushan Award

सकाळ डिजिटल टीम
नितीशा कुलकर्णी- भारतातील नागरी सन्मानांपैकी एक अत्यंंत महत्त्वाचा आणि मानाचा पुरस्कार म्हणजे 'पद्मभूषण'. कला, शिक्षण, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेळ आणि सार्वजनिक सेवा अशा विविध क्षेत्रांत असामन्य कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते.

