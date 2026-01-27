Padma Bhushan Award : १९५४ ते आजपर्यंत: कसा सुरू झाला पद्मभूषण पुरस्काराचा गौरवशाली प्रवास?

नितीशा कुलकर्णी- भारतातील नागरी सन्मानांपैकी एक अत्यंंत महत्त्वाचा आणि मानाचा पुरस्कार म्हणजे 'पद्मभूषण'. कला, शिक्षण, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेळ आणि सार्वजनिक सेवा अशा विविध क्षेत्रांत असामन्य कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. .भारताच्या गौरवशाली इतिहासात प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या 'पद्म' पुरस्कारांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले असते. मात्र, आज ज्याला आपण 'पद्मभूषण' म्हणून ओळखतो, त्याची सुरुवात कशी झाली आणि त्यामागे काय इतिहास होता? जाणून घ्या..पद्मभूषण पुरस्काराची सुरूवात २ जानेवारी १९५४ रोजी झाली. भारतात सरकारतर्फे दिला जाणारा हा देशातील तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. जो विविध क्षेत्रांतील विशिष्ट सेवेसाठी दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी (२६ जानेवारी) घोषित केला जातो..२ जानेवारी १९५४ रोजी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी दोन सर्वोच्च नागरी सन्मानांची घोषणा केली - 'भारतरत्न' आणि 'पद्मविभूषण'. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला 'पद्मभूषण' किंवा 'पद्मश्री' अशी स्वतंत्र नावे नव्हती. त्याऐवजी 'पद्मविभूषण' या पुरस्काराचेच तीन वर्ग करण्यात आले होते.पहिला वर्ग (आजचा पद्मविभूषण)दुसरा वर्ग (आजचा पद्मभूषण)तिसरा वर्ग (आजचा पद्मश्री) असे तिन वर्ग करण्याल आले..१९५५ मध्ये झाले 'नामांतर'पुरस्कारांच्या या वर्गवारीमुळे काहीसा संभ्रम निर्माण होत होता. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी ८ जानेवारी १९५५ रोजी राष्ट्रपतींनी एक नवीन अधिसूचना जारी केली. या सुधारणेनुसार 'दुसरा वर्ग' या श्रेणीला स्वतंत्र नाव देण्यात आले - 'पद्मभूषण'. तेव्हापासून हा पुरस्कार देशातील तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हणून ओळखला जाऊ लागला..१९५४ चे पहिले मानकरीजेव्हा हा पुरस्कार १९५४ मध्ये प्रथमच घोषित झाला (तेव्हाचा दुसरा वर्ग), तेव्हा एकूण २३ दिग्गजांना या सन्मानाने गौरवण्यात आले होते. यामध्ये विज्ञान क्षेत्रातील डॉ. होमी भाभा, शांती स्वरूप भटनागर, संगीत क्षेत्रातील एम. एस. सुब्बलक्ष्मी आणि साहित्यातील मैथिलीशरण गुप्त यांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश होता..Marathi Movie : पद्मविभूषण इलैयाराजा यांच्या संगीताने सजलेला 'गोंधळ'; सिनेमाचं पोस्टर रिलीज.पुरस्काराचे महत्त्वपद्मभूषण हा पुरस्कार कोणत्याही क्षेत्रातील "विशिष्ट श्रेणीतील उत्कृष्ट कार्यासाठी" दिला जातो. या सन्मानाचे पदक कांस्य धातूचे असून त्यावर कमळाचे फूल आणि देवनागरी लिपीत 'पद्मभूषण' असे कोरलेले असते..दोन वेळा लागला होता ब्रेकहा पुरस्कार सुरू झाल्यापासून सलग दिला जात असला तरी, दोन वेळा यात खंड पडला होता. १९७७ मध्ये मोरारजी देसाई यांचे सरकार असताना हे पुरस्कार रद्द करण्यात आले होते, जे पुन्हा १९८० मध्ये सुरू झाले. त्यानंतर १९९२ ते १९९५ या काळात काही तांत्रिक कारणांमुळे पुरस्कारांचे वितरण थांबवण्यात आले होते.आज पद्मभूषण हा केवळ एक पुरस्कार नसून तो देशाच्या विकासात, कलेत आणि विज्ञानात मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींप्रती देशाने व्यक्त केलेली कृतज्ञता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.