टोमँटो जाळीला मिळाला ६०१ रुपये दर पांढुर्लीत उपबाजाराला सुरुवात, पहिल्याच दिवशी नऊ हजार जाळ्यांची आवक

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पांढुर्ली ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजारात टोमॅटो लिलाव सुरू करताना बाजार समितीचे पदाधिकारी, व्यापारी व शेतकरी.
टोमॅटो जाळीला मिळाला ६०१ रुपये दर
पांढुर्लीत उपबाजाराला सुरुवात; पहिल्याच दिवशी नऊ हजार जाळ्यांची आवक
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर, ता. ११ ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पांढुर्ली येथील उपबाजाराला रविवारी (ता. ११) सुरुवात झाली. टोमॅटो जाळीला उच्चांकी ६०१ रुपये दर मिळाला. पहिल्याच दिवशी नऊ हजार जाळ्यांची आवक झाली आहे.
बाजार समितीचे उपसभापती सिधू कोकाटे यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली. संचालक प्रकाश तुपे, जालिंदर थोरात, विकास वाजे, अनिल शेळके, सुनील चकोर, रवींद्र शेळके, गणेश घोलप, सचिव विजय विखे आदी उपस्थित होते. आठवड्यातील सर्व दिवस टोमॅटो लिलाव सुरुरू राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना रोख पैसे दिले जात आहेत. संजय किसन पवार यांच्या टोमँटोला ६०१ रुपये दर मिळाला. सरासरी ४५० दर मिळाला आहे.
अनिल हारक, दत्ता हारक, शौकत बागवान, शौकत सरदार बागवान, बाळासाहेब दळवी, लक्ष्मी ट्रेडींग कंपनी दत्तु गडगे, अमोल खोल्लम, अण्णा हारक, निवृत्ती चव्हाणके, शालीमार ट्रेडींग कंपनी, श्रीगणेश ट्रेडींग कंपनी, संतोष जोशी, नितीन आरोटे, समाधान तुपे आदी व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभाग घेतला.
नुकसान टाळण्यासाठी शेती बांधावर किंवा शिवारमापाने टोमॅटो शेतमालाची विक्री न करता टोमॅटो शेतमाल पांढुर्ली उपबाजार आवारातच विक्रीसाठी आणावा, असे आवाहन संचालक मंडळाने केले. बाजार समितीचे सचिव विजय विखे, दिलीप पाटोळे, रंगनाथ डगळे, अर्जुन भांगरे राहुल पवार आदि यांनी उपस्थित राहून लिलाव कामकाजात सहाय्य केले.