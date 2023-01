MGNREGA News : दुखणं ऑनलाइन हजेरीचं अन् बदनामी मात्र मोबाईल ॲपची!

By

नाशिक : रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांची मोबाईल अँपद्वारे ऑनलाइन हजेरी घेण्याचा नवा नियमकेंद्र सरकारने एक जानेवारीपासून अमलात आला आहे. तेव्हापासून मजुरांच्या हजेरीत पारदर्शकता आली असून, यंत्राद्वारे काम घेणाऱ्या ठेकेदारांचे मात्र धाबे दणाणले आहे. (Pain of online presence and infamy of mobile app MGNREGA nashik news)

त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून केवळ मनुष्यबळाचा वापर करून काम पूर्ण करण्यावर मर्यादा असल्याने सरकारने प्रत्येक कामात कुशल व अकुशल कामे अशी विभागणी करून त्याचे प्रमाण ६० : ४० असे निश्चित केले आहे.

यामधून ६० टक्के काम यंत्राच्या सहाय्याने व ४० टक्के काम मजुरांच्या सहाय्याने करण्याचे धोरण ठरवले आहे. मात्र या नियमांचा गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी मजुरांची हजेरी केवळ कागदोपत्री दाखवत पूर्ण काम यंत्राच्या साह्याने केल्या जात असल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने २० पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या कामांवर मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून हजेरी नोंदविण्याचा एक जानेवारी २०२३ पासून (नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम) या ॲपच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केले आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Nashik News : 3 वर्षापासून बेपत्ता मुलीला शोधण्यास यश

मात्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MNERGA) कामांवरील मजुरांची नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टिम या मोबाईल अँपद्वारे ऑनलाइन हजेरी घेण्याचा हा नवा नियम अनेक ठिकाणी मानवलेला नाही. नव्या नियमामुळे मजुरांच्या जागी यंत्राद्वारे सुरू असलेली रोजगार हमीची कामे ठप्प पडली आहे.

मोबाईल अँपद्वारे हजेरीचा नियम रोजगार हमीच्या सरसकट कामांसाठी लागू झालेला हा नियमामुळे अनेक ठेकेदारांच्या बिल निघण्यात अडसर ठरला आहे. ऑनलाइन हजेरीचा पारदर्शकतेचा हा अडसर नको म्हणून मोबाईल अँपमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देत अनेक ठिकाणी रोजगार हमीच्या कामांना ब्रेक लावला गेला आहे.

बहुतांश रोजगार हमीची कामे ही दुर्गम भागात होत असल्याने तेथे मोबाईल नेटवर्क नसल्याचे कारण देत सगळे खापर मोबाईल ॲपच्या मारुन ऑनलाइन हजेरी नोंदवण्यास अडचणी येत असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

हेही वाचा: Nashik News : लडाख- तिबेटमधील स्थलांतरित चक्रवाकचा मृत्यू; नांदूरमधमेश्‍वरमधील घटना