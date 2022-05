Nashik : विहिरीत पडून बैलजोडीचा मृत्यू

निवाणे (जि. नाशिक) : शेतात नांगरणी (Plowing) सुरू असताना बैलाचा (bull) पाय घसरून सर्जा- राजाचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ३०) घडली. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर घडलेल्या या घटनेने हळहळ व्यक्त होत आहे. (pair of bulls died after falling into a well at nivane Nashik News)

येथील पशुपालक दिलीप लक्ष्मण आहेर यांनी अर्ध्या वाटणीने पुंजाराम सोनवणे यांची शेती घेतली आहे. या शेतात नांगरणी सुरू असताना विहिरीच्या बाजूचे गवत खाण्यास एक बैल पुढे सरसावला. मात्र, तेथील माती ढासळल्याने बैलाचा पाय घसरला. त्या वजनाने औतासह दुसरा बैल देखील विहिरीत कोसळला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे दिलीप आहेर यांची तारांबळ उडाली. त्यांनी कसातरी आपला जीव वाचविला. मात्र, लाखमोलाची बैलजोडी डोळ्यासमोर विहिरीत पडल्याने त्यांचा थरकाप उडाला. ७० फूट खोल विहिरीत पंधरा ते सोळा फूट पाणी होते. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील शेतकऱ्यांनी तत्काळ धाव घेत जेसीबी, ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने बैलांना काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, पाणी व विहीर खोल असल्यामुळे बैलांना वाचविण्यात यश आले नाही.

हेही वाचा: फक्त हनुमानाचा जन्मचं नाही तर अंजनेरी किल्ल्याला मोठा इतिहास जोडला गेलाय

दिलीप आहेर यांनी मागीलवर्षी एक लाख रुपयांची बैलजोडी मोठ्या कष्टाने पैसे जमवून घेतली होती. या घटनेमुळे आहेर कुटुंबीय हादरून गेले. तलाठी डी. चौधरी, पोलिस पाटील दादा खरे, कळवणचे पशुधन विकास अधिकारी यांनी घटनेचा पंचनामा केला.

हेही वाचा: ह्यूमन मिल्क बँकने गरजू नवजात बालके होणार सशक्त