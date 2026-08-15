नाशिक

Palkhed Dam Tricolour Lighting: तिरंग्याच्या रंगात न्हाले धरणः स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून मनमोहक तिरंगी विद्युत रोषणाई

Palkhed and Karanjwan Dams Glow in Tricolour Lights: स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पालखेड आणि करंजवण धरणांवर तिरंगी विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. भगवा, पांढरा आणि हिरव्या प्रकाशाने उजळलेली धरणांची भव्य रचना नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
Palkhed Dam Tricolour Lighting

Palkhed Dam Tricolour Lighting

esakal

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी (नाशिक): स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पालखेड धरण समूहातील पालखेड व करंजवण धरणांवर आकर्षक तिरंगी विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त धरणांच्या भिंती आणि परिसराची करण्यात आलेली ही रोषणाई नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत असून, रात्रीच्या वेळी धरण परिसर तिरंग्याच्या रंगांनी उजळून निघत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Independence Day
dam
Tricolour
tricolor lighting ceremony
Marathi News Esakal
www.esakal.com