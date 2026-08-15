Palkhed Dam Tricolour Lighting: तिरंग्याच्या रंगात न्हाले धरणः स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून मनमोहक तिरंगी विद्युत रोषणाई

वणी (नाशिक): स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पालखेड धरण समूहातील पालखेड व करंजवण धरणांवर आकर्षक तिरंगी विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त धरणांच्या भिंती आणि परिसराची करण्यात आलेली ही रोषणाई नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत असून, रात्रीच्या वेळी धरण परिसर तिरंग्याच्या रंगांनी उजळून निघत आहे..देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून जलसंपदा विभागाच्या पालखेड धरण समुह उपविभागाच्यावतीने वतीने पालखेड धरण समूहातील प्रमुख धरणांवर विद्युत रोषणाई करण्यात आली. भारतीय तिरंग्यातील भगवा, पांढरा आणि हिरवा या तीन रंगांच्या प्रकाशझोतात धरणांची भव्य रचना अधिकच आकर्षक दिसत आहे. धरणाच्या परिसरात निर्माण झालेल्या या देशभक्तीमय वातावरणामुळे नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..Kalsubai Trek Rescue: मुंबईचे पर्यटक, वाटाड्या न घेता गेले अन् जंगलात हरवले; रात्र होताच ११२ वर केला कॉल, वनरक्षकांकडून पहाटे सुटका.पालखेड धरण समूहातील धरणांना पावसाळ्यात विशेष महत्त्व प्राप्त होते. यंदाच्या पावसाळ्यात धरण परिसर हिरवाईने नटला असून, धरणातील पाणीसाठा व धरणे तुंडूब होण्याच्या मार्गावर असल्याने धरणातून करण्यात येणारा विसर्ग अनं सभोवतालचा निसर्ग यामुळे परिसराचे सौंदर्य खुलले आहे. त्यातच स्वातंत्र्यदिनानिमित्त करण्यात आलेल्या तिरंगी विद्युत रोषणाईमुळे धरण परिसराच्या सौंदर्यात आणखी भर पडली आहे..स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला तसेच स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी रात्रीच्या वेळी पालखेड व करंजवण धरणांवरील तिरंगी रोषणाई पाहण्यासाठी नागरिकांची उत्सुकता वाढली आहे. धरणांच्या भव्य जलाशयाच्या पार्श्वभूमीवर तिरंग्याच्या रंगांची रोषणाई पाहणे नागरिकांसाठी आकर्षणाचा विषय ठरत आहे..Viral Video: ‘तुम्हाला तर स्वातंत्र्य २३ एप्रिल २०१४ ला मिळाली ना?’; कंगनाच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचा संताप, व्हिडिओ पाहा....स्वातंत्र्यदिन हा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याची आठवण करून देणारा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ करणारा दिवस आहे. या निमित्ताने धरणांवर करण्यात आलेली तिरंगी विद्युत रोषणाई देशभक्तीचा संदेश देत असून, परिसरातील नागरिकांमध्ये स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह अधिक वृद्धिंगत झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.