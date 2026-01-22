Nashik Crime : आईला दवाखान्यात नेण्यावरून वाद; संतापाच्या भरात धाकट्या भावाकडून मोठ्याची हत्या!

पंचवटी: आईला रुग्णालयात घेऊन जाण्याच्या कारणावरून दोन भावांमध्ये झालेल्या वादाचे पर्यावसन थेट खुनात झाले. लहान्या भावाने रागाच्या भरात मोठ्या भावाच्या छाती व पोटात चाकूचे वार करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवार (ता. २१) रोजी दुपारी सुमारे तीन वाजता आडगाव शिवारात घडली..या घटनेत संदीप विजय गायकवाड (वय ३३) यांचा मृत्यू झाला असून, याप्रकरणी आडगाव पोलिस ठाणे येथे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायकवाड कुटुंब आडगाव येथील सद्भावना पोलिस हौसिंग सोसायटीत वास्तव्यास आहे. बुधवार दुपारी आई किरण गायकवाड यांना रुग्णालयात नेण्यावरून संदीप (३३) व अरविंद (३१) या दोन भावांमध्ये वाद झाला. .Solapur Crime: चारित्र्याच्या संशयावरून विवाहितेचा खून; पंढरपूर तालुका हादरला, पती, सासू, सासऱ्याने आवळला गळा, काय घडलं.. .वाद वाढत गेल्यानंतर अरविंदने घरातील स्वयंपाकघरात असलेल्या भाजी कापण्याच्या चाकूने संदीपच्या छाती व पोटात सपासप वार केले. या हल्ल्यात संदीप गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने आडगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच आडगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून संशयित आरोपी अरविंद गायकवाड याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.