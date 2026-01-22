नाशिक

Nashik Crime : आईला दवाखान्यात नेण्यावरून वाद; संतापाच्या भरात धाकट्या भावाकडून मोठ्याची हत्या!

Dispute Over Hospitalizing Mother Turns Fatal : लहान्या भावाने रागाच्या भरात मोठ्या भावाच्या छाती व पोटात चाकूचे वार करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवार रोजी दुपारी सुमारे तीन वाजता आडगाव शिवारात घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: आईला रुग्णालयात घेऊन जाण्याच्या कारणावरून दोन भावांमध्ये झालेल्या वादाचे पर्यावसन थेट खुनात झाले. लहान्या भावाने रागाच्या भरात मोठ्या भावाच्या छाती व पोटात चाकूचे वार करून त्याची निर्घृण हत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवार (ता. २१) रोजी दुपारी सुमारे तीन वाजता आडगाव शिवारात घडली.

