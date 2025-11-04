Nashik Crime : फुलेनगर गोळीबार प्रकरण: २३ जुलैच्या मध्यरात्री दहशत माजवणाऱ्या फरार संशयिताला अखेर अटक!

पंचवटी: फुलेनगर परिसरात २३ जुलै २०२५ ला मध्यरात्री दोन गटांमधील वर्चस्वातून झालेल्या दगडफेकीसह गोळीबाराच्या घटनेत दहशत निर्माण झाली होती. या प्रकरणातील फरार संशयितांपैकी एका संशयितास पंचवटी गुन्हे शोध पथकाने अटक केली. .दरम्यान, इतर फरार आरोपींचा शोध सुरू असून लवकरच त्यांनाही अटक करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ऋषिकेश ऊर्फ बाबा गणेश परसे (वय २२, रा. कुमावत नगर, गल्ली क्रमांक ४, जॉगिंग ट्रॅक जवळ, पंचवटी ) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..सुमीत दयानंद महाले यांच्या चाळीतील मुंजोबा महाराज मंदिरात सालाबादप्रमाणे २२ जुलै २०२५ रोजी भंडारा व जागरणानंतर महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले होते. कार्यक्रम २३ जुलैच्या मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत सुरू होता. या दरम्यान मंदिरासमोरील शेषराव महाराज चौक आणि विजयनगर परिसरात राहणारे संशयित विकी विनोद वाघ यांच्या टोळीने मागील भांडणाची कुरापत काढून राडा घालून गोळीबार केला होता..या प्रकरणातील काही संशयित हे घटना घडल्यापासून पसार झाले होते. त्यांचा शोध घेण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचवटी गुन्हे शोध पथकाचे अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत होते. याचदरम्यान पोलिस अंमलदार अंकुश काळे यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, सदर गुन्ह्यातील फरार संशयित बाबा गणेश परसे हा आडगाव नाका परिसरात येणार आहे. त्यानुसार गुन्हे शोध पथकाने सापळा रचून त्यास शिताफीने ताब्यात घेतले..Satara News: विजेच्या लपंडावामुळे ग्राहकांचे नुकसान; केसरकर पेठेत विद्युत प्रवाह अचानक दुप्पट; महागडी उपकरणे जळाली.या कारवाईत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपआयुक्त मोनिका राऊत, सहायक आयुक्त शेखर देशमुख, वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक सतीश शिरसाठ, उपनिरीक्षक कैलास जाधव, हवालदार शिंदे, महेश नांदुर्डीकर, काळे, संतोष पवार, अंकुश काळे, महिला पोलिस अंमलदार श्रीमती. भोईर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.