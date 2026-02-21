Godavari River : गंगाघाटावर सापडले पाण्याचे जिवंत झरे! खोदकामात निसर्गाचा ठेवा, जतन करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी

पंचवटी: जुन्या भाजी बाजार पटांगणाजवळील भागात गंगाघाटाच्या रस्त्यालगत सध्या खोदकाम सुरू आहे. येथील खोदकाम खडक फोडून करण्यात येत आहे. हे खोदकाम करताना या भागात अनेक जलस्रोत असल्याने खोदकामाचा खड्डा पाण्याने भरत आहे. डिझेल पंपाच्या साह्याने हे पाणी बाहेर काढावे लागत आहे. या जलस्रोतांचे जतन करून ते पाणी थेट गोदापात्रात सोडण्याची व्यवस्था केल्यास नदी नेहमी प्रवाहित राहू शकेल, असे पर्यावरणप्रेमी मत व्यक्त करीत आहेत. .गोदावरी नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. नदीचे पाणी प्रवाहित नसल्यामुळे या समस्येत वाढ होत आहे. त्यात गोदापात्रात केलेल्या कॉंक्रीटीकरणाची भर पडली आहे. या काँक्रिटीकरणामुळे नदी पात्रातील जलस्रोत कोंडले गेले आहेत. त्यामुळे पूर्वीचा पाण्याचा प्रवाह बंद झाल्यामुळे पाणी प्रदूषित होत आहे. हे टाळण्यासाठी मूळ स्रोतातील पात्रात असणे गरजचे झाले आहे. .सध्या सुरू असलेल्या गोदापात्रापासून उंच भागात विविध कामांच्या खोदकामात पाण्याचे स्रोत सापडत आहेत. आठ ते दहा फुटाच्या खोलीपर्यंत खोदकाम करताना झालेल्या खड्ड्यात जिवंत झरे लागत असल्याचे दिसत आहेत. या स्रोतांचे जतन करून ते पाणी गोदापात्रात सोडण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे..Nagpur ATC Record: नागपूरच्या आकाशातून रोज १,५५४ विमानांची वाहतूक; एटीसीकडून वाहतुकीचे चोख नियोजन.गंगाघाटाच्या रस्त्यावरील खडकाचे खोदकाम करण्यात येत असतानाही ठिकठिकाणी जलस्रोत असल्याचे आढळले होते. ते बांधकामात बुजविण्यात आले. या परिसरात पूर्वी तीन विहिरी असल्याचा उल्लेख आहे. खोदकामामुळे त्यांचे झरे मोकळे झाले. त्या पाण्याचे प्रवाह गोदापात्रात सोडणे गरजेचे आहे.- देवांग जानी, अध्यक्ष, गोदाप्रेमी संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.