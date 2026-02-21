नाशिक

Godavari River : गंगाघाटावर सापडले पाण्याचे जिवंत झरे! खोदकामात निसर्गाचा ठेवा, जतन करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी

Excavation Near Gangaghat Reveals Natural Springs : पंचवटीतील गंगाघाट परिसरात सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान जमिनीतून उफाळून आलेले नैसर्गिक जलस्रोत. हे जिवंत झरे बुजविण्याऐवजी ते गोदापात्रात सोडून नदी प्रवाहित ठेवावी, अशी मागणी गोदाप्रेमी संस्थेचे देवांग जानी यांनी केली आहे.
Gangaghat excavation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: जुन्या भाजी बाजार पटांगणाजवळील भागात गंगाघाटाच्या रस्त्यालगत सध्या खोदकाम सुरू आहे. येथील खोदकाम खडक फोडून करण्यात येत आहे. हे खोदकाम करताना या भागात अनेक जलस्रोत असल्याने खोदकामाचा खड्डा पाण्याने भरत आहे. डिझेल पंपाच्या साह्याने हे पाणी बाहेर काढावे लागत आहे. या जलस्रोतांचे जतन करून ते पाणी थेट गोदापात्रात सोडण्याची व्यवस्था केल्यास नदी नेहमी प्रवाहित राहू शकेल, असे पर्यावरणप्रेमी मत व्यक्त करीत आहेत.

