Nashik Municipal Corporation Election : पंचवटीत खळबळ! मतदानाच्या काही तास आधी शिवसेना उमेदवार कमलेश बोडके यांच्यावर अपहरणाचा गुन्हा

पंचवटी: मतदानाला अवघे काही तास उरलेले असतानाच राजकीय वातावरण तापवणारी गंभीर घटना पंचवटीत घडली आहे. शिवसेना पक्षाचे प्रभाग क्रमांक ६ मधील उमेदवार कमलेश बोडके याच्यावर अपहरण व मारहाणीचा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. विरोधात प्रचार करतो, या कारणावरून बांधकाम ठेकेदाराचे अपहरण करून अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या घटनेमुळे गुरुवारी (ता. १५) होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेवर सावली निर्माण झाली आहे..बांधकाम ठेकेदार मनोज भागीरथ मुंडावरे (वय ४६, रा. कुमावत नगर, पेठ रोड, पंचवटी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, बुधवारी (ता. १४) दुपारी सुमारे तीनच्या सुमारास ते कुटुंबीयांसह घरी असताना उमेदवार कमलेश बोडके यांच्यासह नितीन शेळके, नीलेश घुगे, मयूर बोडके, ऋषभ दिघे व इतर साथीदार घरात घुसले. "तू माझ्या विरोधात प्रचार करतोस का? तुला सहा महिने फिरू देणार नाही. .अशा ठिकाणी गायब करू की कळणारही नाही," अशी जीवे मारण्याची धमकी देत त्यांनी मुंडावरे यांना शिवीगाळ केली व हाताने मारहाण केली. यानंतर सदऱ्याची कॉलर पकडून त्यांना घराबाहेर ओढत नेऊन, जबरदस्तीने सिल्व्हर रंगाच्या चारचाकी वाहनात मध्य सीटवर बसवण्यात आले. वाहनातच "याला चार दिवस गायब करा," अशी चिथावणी देण्यात आल्याचा आरोप फिर्यादीत नमूद आहे. .Raigad Crime : फेब्रुवारीत होतं लग्न, पण साखरपुड्याच्या आदल्या दिवशी कळालं नवरी गरोदर, १५ वर्षीय मुलीसोबत आईवडिलांनी... धक्कादायक घटना.त्यानंतर आरोपींनी त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरवत डोक्यावर व गालावर मारहाण, शिवीगाळ केली. अखेर शिंदेनगर येथील ड्रीम कॅसल समोर कोपऱ्यावर पुन्हा मारहाण करून त्यांना गाडीतून खाली उतरवून दिले. या प्रकारानंतर मुंडावरे थेट पंचवटी पोलिस ठाणे येथे दाखल झाले. पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवून आरोपींच्या शोधासाठी गुन्हे शाखेची पथके कार्यरत केली आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुनील पवार तपास करीत आहेत.