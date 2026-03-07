Crime News : सावधान! लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने लूट; नाशिकच्या आडगाव पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

पंचवटी: रिक्षातून लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने प्रवाशाला निर्जनस्थळी नेऊन चाकूचा धाक दाखवत लुटणाऱ्या टोळीचा आडगाव पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गुन्हा घडल्याच्या अवघ्या २४ तासांच्या आत गुन्हे शोध पथकाने तीन सराईत गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या असून, त्यांच्याकडून रिक्षा, मोबाईल आणि चाकू असा एक लाख २० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप थोडाई कुमार (वय ३२, रा. निलगिरी बाग) हे ४ मार्चला दुपारी नांदूर नाका रिक्षा स्टँडवर थांबले होते. यावेळी एका रिक्षा चालकाने त्यांना ''निलगिरी बागेत सोडतो'' असे सांगून रिक्षात बसवले. मात्र, रिक्षा निलगिरी बागेकडे न नेता निर्जनस्थळी नेली. तिथे संशयिताने प्रदीप कुमार यांना मारहाण करत चाकूचा धाक दाखवला आणि त्यांच्याकडील मोबाईल व रोख रक्कम हिसकावून घेत पोबारा केला. याप्रकरणी आडगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक निखिल बोंडे, उपनिरीक्षक विकास पंचमुख, दादासाहेब वाघ, इम्रान शेख, मनोज परदेशी, नीलेश काटकर, शिवाजी आव्हाड, श्री. देसाई, सुमीत शिंदे, अक्षय गोसावी, रवींद्र लिलके, दीपक भुजबळ, अमित पवार आणि वैशाली बच्छाव यांच्या पथकाने ही यशस्वी कामगिरी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास हवालदार देसाई करत आहेत..सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून काढला मागगुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त मोनिका राऊत आणि सहायक आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश पाटील यांनी पथक रवाना केले. पोलिस उपनिरीक्षक विकास पंचमुख यांच्या पथकाने परिसरातील तब्बल २३ सीसीटीव्हींचे फुटेज तपासले..Karnataka Budget Protest : अर्थसंकल्पाविरोधात भाजपचे ‘खाली चंबू’ आंदोलन; सरकारवर कर्जबाजारीपणाचा आरोप, विधानसौधसमोरून काढला मोर्चा.तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे संशयित रिक्षाचा शोध सुरू असतानाच अंमलदार मनोज मोरे व शक्ती पेंढारकर यांना बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली, की संबंधित रिक्षा नांदूर गावाजवळील स्मशानभूमीजवळ उभी आहे. माहिती मिळताच पथकाने सापळा रचून संशयित प्रशांत अशोक भारसाखळे, निवृत्ती ऊर्फ सोनू राजू जाधव आणि विजय भगवान मोरे (सर्व रा. नांदूर नाका) या तिघांना ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्या दाखविताच त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांच्याकडून रिक्षा (एमएच १५ एके ५६३१), मोबाईल, रोख रक्कम आणि लाकडी मुठीचा चाकू हस्तगत करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.