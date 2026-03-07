नाशिक

Crime News : सावधान! लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने लूट; नाशिकच्या आडगाव पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

Passenger Robbed After Being Lured in Auto Rickshaw : पंचवटी परिसरात रिक्षातून प्रवाशाला निर्जनस्थळी नेऊन लुटणाऱ्या तिघांना आडगाव पोलिसांनी २४ तासांत अटक करून रिक्षा, मोबाईल आणि चाकू जप्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: रिक्षातून लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने प्रवाशाला निर्जनस्थळी नेऊन चाकूचा धाक दाखवत लुटणाऱ्या टोळीचा आडगाव पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गुन्हा घडल्याच्या अवघ्या २४ तासांच्या आत गुन्हे शोध पथकाने तीन सराईत गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या असून, त्यांच्याकडून रिक्षा, मोबाईल आणि चाकू असा एक लाख २० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.

