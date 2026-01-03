Nashik Panchavati Election : बंडखोरीसाठी समर्थकांनी भाजप नेत्यालाच घरात कोंडले; नाशिकमधील खळबळजनक प्रकार

पंचवटी: भारतीय जनता पक्षातील उमेदवारीवरून सुरू असलेला वाद अर्ज माघारीच्या दिवशी विकोपाला गेल्याचे पाहायला मिळाले. भाजपचे माजी पदाधिकारी ज्ञानेश्वर काकड यांनी बंडखोरी कायम ठेवावी, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी चक्क त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना राहत्या घरात कोंडून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार मखमलाबाद रोडवरील शांतिनगर परिसरात घडला. पक्षाचा दबाव येऊ नये म्हणून घराला बाहेरून कुलूप लावल्याची चर्चाही परिसरात रंगली होती..काकड यांनी स्वतःच्या व पत्नीच्या नावाने दोन अपक्ष अर्ज दाखल केले होते. या नाट्यमय घडामोडींनंतर काकड यांनी स्वतःचा अर्ज मागे घेतला असला तरी, पत्नी सुनीता काकड यांचा अर्ज मात्र कायम ठेवला आहे. आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणार असून, भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते आपल्या पाठीशी आहेत, अशी प्रतिक्रिया काकड यांनी दिली. या बंडखोरीमुळे पंचवटीत भाजपच्या अधिकृत उमेदवारासमोर आव्हान उभे ठाकले आहे..सानप यांच्यासह दिग्गजांची माघारप्रभाग ३ (क) मधून भाजप युवा मोर्चाचे माजी प्रदेश चिटणीस सोमनाथ बोडके यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. माजी नगरसेवक उल्हास धनवटे, जयश्री धनवटे, हरिभाऊ लासुरे, महेश महंकाळे, विशाल गोवर्धने, रामभाऊ संधान आणि शीतल माळोदे यांनीही रिंगणातून माघार घेतली आहे. प्रभाग ३ मधून मच्छिंद्र सानप यांना उमेदवारी मिळाल्याने त्यांचे भाऊ दीपक सानप यांनी माघार घेतली. .Kolhapur Election : दिग्गज उमेदवारांच्या एन्ट्रीमुळे कोल्हापुरातील हा प्रभाग बनला ‘हाय व्होल्टेज’ रणांगण.प्रभाग ४ मध्ये सतनाम राजपूत हे शिंदेसेनेचे अधिकृत उमेदवार असल्याने तेथील इतर इच्छुकांनी अर्ज मागे घेतले. मोनिका हिरे यांनी भाजपची अधिकृत उमेदवारी निश्चित झाल्याने आपला डमी अर्ज काढून घेतला, तर प्रभाग २ मधून रिद्धीश निमसे यांनी ड गटातील अर्ज माघारी घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.