नाशिक

Nashik Panchavati Election : बंडखोरीसाठी समर्थकांनी भाजप नेत्यालाच घरात कोंडले; नाशिकमधील खळबळजनक प्रकार

BJP Rebellion Peaks on Withdrawal Day in Panchavati : पंचवटीतील मखमलाबाद रोडवरील शांतिनगर परिसरात भाजपमधील उमेदवारी वादातून झालेल्या बंडखोरीमुळे राजकीय वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे.
Gyaneshwar Kakad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: भारतीय जनता पक्षातील उमेदवारीवरून सुरू असलेला वाद अर्ज माघारीच्या दिवशी विकोपाला गेल्याचे पाहायला मिळाले. भाजपचे माजी पदाधिकारी ज्ञानेश्‍वर काकड यांनी बंडखोरी कायम ठेवावी, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी चक्क त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना राहत्या घरात कोंडून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार मखमलाबाद रोडवरील शांतिनगर परिसरात घडला. पक्षाचा दबाव येऊ नये म्हणून घराला बाहेरून कुलूप लावल्याची चर्चाही परिसरात रंगली होती.

