Nashik Panchavati : पंचवटीत भाजपचा झंझावात; २१ जागांवर दणदणीत विजय, बागूल–पवारांना धक्का

पंचवटी: नाशिक महापालिका निवडणुकीत पंचवटी विभागात भारतीय जनता पक्षाने आपला बोलबाला कायम राखत २१ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. या झंझावात शिवसेनेला तीन जागा मिळवण्यात यशस्वी ठरली, तर इतर राजकीय पक्षांना खातेही उघडता आले नाही. या निवडणुकीत प्रस्थापित नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसल्याने अनेक नवे चेहरे महापालिकेत प्रवेश करणार आहेत. .प्रभाग क्रमांक १ मध्ये सर्वात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. येथे शिवसेनेचे उमेदवार प्रवीण जाधव यांनी भाजपचे दिग्गज नेते अरुण पवार यांचा पराभव करत ''जायंट किलर'' ठरण्याचा मान मिळवला. पवार कुटुंबाची गेल्या चार निवडणुकांपासून या क्षेत्रावर सत्ता होती. तिला या निकालाने सुरुंग लावला आहे. .भाजप सरचिटणीस अमित घुगे यांना उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष निवडणूक लढवली, ज्याचा थेट फटका अरुण पवार यांना बसल्याचे दिसून आले. प्रभाग १ मधून भाजपच्या रूपाली नन्नावरे, रंजना भानसी आणि दीपाली गिते या तीन महिला उमेदवार विजयी झाल्या आहेत..प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये रिद्धिश निमसे, ऐश्वर्या लाड-जेजुरकर, इंदूबाई खेताडे, ॲड. नामदेव शिंदे हे, प्रभाग तीनमध्ये जुई शिंदे, प्रियांका माने, मच्छिंद्र सानप, गौरव गोवर्धने. प्रभाग चारमध्ये मोनिका हिरे, सरिता सोनवणे, सागर लामखडे, हेमंत शेट्टी हे चारही उमेदवार विजयी झाले. प्रभाग पाचमध्ये चंद्रकला धुमाळ, नीलम पाटील, गुरुमित बग्गा हे तीन तर प्रभाग सहामध्ये चित्रा तांदळे, वाळू काकड, रोहिणी पिंगळे हे तीन उमेदवार विजयी झाले..मनीष बागूल यांचा पराभवप्रभाग क्रमांक ६ मध्ये वजनदार नेते सुनील बागूल यांचे सुपुत्र मनीष बागूल (भाजप) आणि शिवसेनेचे गटाचे प्रमोद पालवे यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. या लढतीत प्रमोद पालवे यांनी निर्विवाद वर्चस्व गाजवत मनीष बागूल यांचा धक्कादायक पराभव केला. याच प्रभागातून भाजपच्या चित्रा तांदळे, वाळू काकड आणि रोहिणी पिंगळे या तीन उमेदवारांनी विजयश्री खेचून आणली..Kolhapur Election : नेतृत्व अभावातून पुन्हा पीछेहाट; शिवसेना ठाकरे पक्ष, एकमेव उमेदवार विजयी.बंडखोरी करून कमलेश बोडके यशस्वीप्रभाग ५ मध्ये राजकीय समीकरणे कमालीची बदलली होती. मनसेच्या माजी नगरसेविका नंदिनी बोडके यांचे पती खंडू बोडके यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने, पक्षाने माजी नगरसेवक कमलेश बोडके यांची उमेदवारी कापली. परिणामी, कमलेश बोडके यांनी शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळवली. मतदानाच्या दिवशीच गंभीर गुन्हा दाखल होऊनही बोडके यांनी मतदारांचा विश्वास संपादन करत विजय मिळवला. याच प्रभागातून भाजपचे चंद्रकला धुमाळ, नीलम पाटील आणि गुरुमित बग्गा हे विजयी झाले.