नाशिक

Nashik Panchavati : पंचवटीत भाजपचा झंझावात; २१ जागांवर दणदणीत विजय, बागूल–पवारांना धक्का

BJP Sweeps Panchavati Division with Massive Victory : पंचवटी विभागात भारतीय जनता पक्षाने आपला बोलबाला कायम राखत २१ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. या झंझावात शिवसेनेला तीन जागा मिळवण्यात यशस्वी ठरली, तर इतर राजकीय पक्षांना खातेही उघडता आले नाही.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: नाशिक महापालिका निवडणुकीत पंचवटी विभागात भारतीय जनता पक्षाने आपला बोलबाला कायम राखत २१ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. या झंझावात शिवसेनेला तीन जागा मिळवण्यात यशस्वी ठरली, तर इतर राजकीय पक्षांना खातेही उघडता आले नाही. या निवडणुकीत प्रस्थापित नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसल्याने अनेक नवे चेहरे महापालिकेत प्रवेश करणार आहेत.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
political
election
Municipal election
panchvati police

Related Stories

No stories found.