Nashik Crime : भरवस्तीत थरार! चॉपर आणि लाकडी दांडक्याने तरुणाची हत्या; पंचवटी परिसरात दहशतीचे वातावरण

Youth Murdered Over Old Rivalry in Panchavati : शनिवारी रात्री पूर्ववैमनस्यातून तरुणाचा खून झाला. महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: पेठ रोडवरील अश्वमेघनगरमध्ये शनिवारी (ता. ३) रात्री पूर्ववैमनस्यातून तरुणाचा खून झाला. रवी संजय उशिले (वय २३, रा. सप्तरंग सोसायटीमागे, हरिहरनगर, पेठ रोड) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी दोन हल्लेखोरांना अवघ्या दोन तासांत विल्होळी येथून ताब्यात घेण्यात आले असून, दोघे संशयित काका-पुतणे आहेत. महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता.

