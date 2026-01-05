Nashik Crime : भरवस्तीत थरार! चॉपर आणि लाकडी दांडक्याने तरुणाची हत्या; पंचवटी परिसरात दहशतीचे वातावरण

पंचवटी: पेठ रोडवरील अश्वमेघनगरमध्ये शनिवारी (ता. ३) रात्री पूर्ववैमनस्यातून तरुणाचा खून झाला. रवी संजय उशिले (वय २३, रा. सप्तरंग सोसायटीमागे, हरिहरनगर, पेठ रोड) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी दोन हल्लेखोरांना अवघ्या दोन तासांत विल्होळी येथून ताब्यात घेण्यात आले असून, दोघे संशयित काका-पुतणे आहेत. महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. .याबाबत अधिक माहिती अशी ः शनिवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास अश्वमेघनगरमध्ये समाधान बंडू गोऱ्हे व रवी उशिले गप्पा मारत होते. या वेळी गल्लीतच राहणाऱ्या ओम गवळीने रवीवर चॉपरने व संतोष गवळी याने लाकडी दांडक्याने हल्ला चढविला. या हल्ल्यात रवीच्या पाठीवर, पोटावर तसेच डोक्यावर वार करण्यात आला. यात वर्मी घाव बसल्याने त्याचा मृत्यू झाला. .Ratnagiri : आग लागली तर कोण वाचवणार? उंच इमारती वाढल्या, पण सुरक्षा मागेच; तोकड्या सुविधांमुळे अग्निशमन दलाची दमछाक.घटनेची माहिती मिळताच सहायक आयुक्त शेखर देशमुख, म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अंकुश चिंतामण यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाजवळील गजवक्रनगरमध्ये राहणारे ओम व संतोष गवळी यांनी हा हल्ला चढविल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिस पथक त्यांच्या मागावर रवाना झाले. त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे. दोघांना ८ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.