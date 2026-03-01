Crime News : पंचवटीत दुचाकी चोरांच्या टोळीचा पर्दाफाश! दोन सराईत गुन्हेगारांसह दोन बालके पोलिसांच्या जाळ्यात

पंचवटी: शहरात वाढत्या वाहन चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पंचवटी पोलिसांनी राबवलेल्या विशेष मोहिमेला मोठे यश आले आहे. दिंडोरी रोड परिसरात सापळा रचून पोलिसांनी दुचाकी चोरणाऱ्या सराईत टोळीचा पर्दाफाश केला असून, दोन आरोपींसह दोन विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून २ लाख २५ हजार रुपये किमतीच्या एकूण ६ चोरीच्या दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत..१५ फेब्रुवारी रोजी अमृतधाम, अयोध्यानगरी परिसरातील साकार प्राईड येथून एक दुचाकी चोरीला गेली होती. याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. २६) गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी वाढत्या चोरीच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हे उकलीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पंचवटी गुन्हे शोध पथक तपास करत असताना, दिंडोरी रोडवरील एमएसईबी ऑफिसजवळ दोन तरुण (एचएच १५ केटी ०१३७) क्रमांकाची दुचाकी संशयास्पदरित्या सुरू करण्याचा प्रयत्न करताना आढळले..पोलिसांनी त्यांना हटकले असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. संशय बळावल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. संशयित सूरज मुन्ना धोत्रे (वय २१, रा. तेलंगवाडी, फुलेनगर) आणि राज सुभाष धोत्रे (वय १९, रा. वडारवाडी, पेठरोड) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..Amravati Crime : माझी हो...अन्यथा जाळून मारेल! एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून १० वीच्या विद्यार्थिनीला धमकी; परीक्षा केंद्रासमोरच राडा.तपासात या दोघांनी दोन विधीसंघर्षित बालकांच्या मदतीने शहराच्या विविध भागांतून दुचाकी चोरल्याचे कबूल केले. त्यांच्या निशाणीवरून पोलिसांनी विविध ठिकाणांहून चोरीच्या सहा दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. या कारवाईमुळे वाहनचोरट्यांचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाने कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.