Nashik News : नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! ६० फुटी भव्य 'पसायदान' प्रतिमेची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद

पंचवटी: गोदावरीच्या पावन तीरावर बुधवारी भक्तीचा महासागर उसळला. संतश्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या ७५० व्या सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त नाशिक तालुक्यातील म्हसरूळ येथील वडजे मळ्यात उभारलेली ६० फूट रुंद व ५५ फूट उंच भव्य ‘पसायदान प्रतिमा’ भक्तांच्या डोळ्यांत अभिमानाचे अश्रू आणणारी ठरली. अध्यात्म आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा संगम साधत साकारलेल्या या प्रतिमेने वारकरी संप्रदायाची परंपरा एका वेगळ्याच उंचीवर नेली आहे..प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या परस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आणि संत निवृत्तीनाथ महाराजांची कर्मभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात भक्तिरसाचा अखंड वर्षाव झाला. पंढरपूरच्या धर्तीवर उभारलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात हरिपाठ, भजन आणि नामस्मरणाचा गजर दुमदुमत होता..Ramadan 2026: पवित्र रमजानला आजपासून होतेय सुरवात; कडक उन्हात रोजेदार तयार.राज्याचे जलसंपदा तथा कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोहळ्यास भेट देत उपस्थितांना संबोधित केले. ‘भारत हा तरुणांचा देश आहे. संत-महापुरुषांनी दिलेला व्यसनमुक्तीचा संदेश आत्मसात करून समाज घडविण्याची जबाबदारी आपली आहे,’ असे आवाहन त्यांनी केले. शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर व्यसनमुक्तीचा निर्धार अधिक दृढ करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.