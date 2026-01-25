Nashik Suryanarayan Temple : नाशिकच्या रामतीर्थावर उजळतेय 'वैदिक सूर्यतेज'; जाणून घ्या अक्कलकोट स्वामींच्या शिष्याने स्थापिलेल्या मंदिराचा इतिहास!

प्रशांत भरवीरकर- नाशिक: पंचवटीतील रामतीर्थावर, गंगा-गोदावरी मंदिराच्या सान्निध्यात वसलेले सूर्यनारायण मंदिर हे केवळ एक देवस्थान नसून, वैदिक सूर्योपासनेची जिवंत परंपरा जपणारे आध्यात्मिक संशोधनस्थळ आहे. हे मंदिर अक्कलकोट स्वामी समर्थांचे अंतरंग शिष्य, वेदशास्त्रसंपन्न आणि प्रकांड पंडित घोलप स्वामी यांच्याशी निगडित असून, त्यामागे गहन आध्यात्मिक आणि तात्त्विक अधिष्ठान दडलेले आहे..घोलप स्वामी हे सूर्योपासनेचे उपासक होते. वेद, उपनिषदे, ब्राह्मणे आणि ज्योतिषशास्त्र यांचा सखोल अभ्यास असलेले घोलप स्वामी सूर्याला केवळ ग्रह किंवा देवता म्हणून नव्हे, तर सृष्टीचे चेतन तत्त्व मानत. ‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ या ऋग्वेदीय घोषणेला त्यांनी आपल्या साधनेचा केंद्रबिंदू केले होते. .मंदिरात सूर्यनारायणाची संगमरवरी प्राचीन मूर्ती विराजमान असून, त्या मूर्तीभोवती सूर्यतत्त्वाची विविध प्रतीके सूचक पद्धतीने कोरलेली दिसतात. सूर्याच्या तेजोवलयाची चिन्हे, प्रकाशकिरणांच्या रेषा, कालचक्र सूचित करणाऱ्या खुणा, तसेच सप्ताश्वांनी युक्त रथावर आरूढ झालेला सूर्यनारायण या सर्व प्रतिकांमधून वैदिक आणि पुराणकालीन सूर्यकल्पना साकारलेली आहे..सूर्याचा सारथी अरूण याचे शिल्पांकन हे या मंदिराचे विशेष आकर्षण मानले जाते. अरूण हा केवळ रथचालक नसून, अज्ञानातून ज्ञानाकडे नेणारा प्रतीकात्मक दुवा असल्याचे शास्त्रार्थ सांगतो. सात अश्व हे इंद्रियांचे, सप्त छंदांचे किंवा सप्त रंगांचे प्रतिनिधित्व करतात, अशी मांडणी विद्वान अभ्यासक करतात. या साऱ्या प्रतिकांचा समन्वय मंदिराच्या वास्तूत दिसून येतो. घोलप स्वामींनी या मंदिराच्या माध्यमातून अंधश्रद्धेऐवजी शास्त्राधिष्ठित भक्तीचा आग्रह धरला. .सूर्यनमस्कार, गायत्री उपासना, संध्या-वंदन यांसारख्या वैदिक परंपरांचे महत्त्व त्यांनी समाजास समजावून सांगितले. ‘सूर्योपासना म्हणजे आरोग्य, विवेक आणि आत्मतेज जागृत करणारी साधना’ असा त्यांचा स्पष्ट विचार होता. आजही पंचवटीतील हे सूर्यनारायण मंदिर संशोधक, अभ्यासक आणि साधकांसाठी विशेष महत्त्वाचे ठरते. .Igatpuri Tourism: शांततेचा अनुभव घ्यायचा आहे? निसर्गरम्य वीकेंडसाठी इगतपुरी सर्वोत्तम पर्याय; जाणून घ्या कसे पोहोचावे.नाशिकच्या धार्मिक परंपरेत हे मंदिर केवळ एक पूजास्थान न राहता, वैदिक सूर्यतत्त्वाचे साक्षात दर्शन घडवणारे आध्यात्मिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. पंचवटीच्या पवित्र भूमीत, गोदावरीच्या सान्निध्यात उभे असलेले हे मंदिर सूर्याच्या तेजासोबतच ज्ञान, विवेक आणि साधनेचा मार्ग उजळवत राहिले आहे..औंध संस्थानची भेट श्री सूर्यनारायण मंदिरनाशिकच्या पुण्यभूमीतील, रामतीर्थावरील प्राचीन असे एकमेव सूर्यनारायण मंदिर, घोलप स्वामी यांचे असून, मंदिरातील सुबक अशी सूर्यनारायणाची मूर्ती औंध संस्थानकडून घोलप स्वामी यांना देण्यात आली आहे. शुभ्र संगमरवरी दगडात घडवलेली ही सूबक मूर्ती असून, मूर्तीस सात अश्व व सूर्यनारायण सारथी अरुण आहेत. अत्यंत तेजस्वी देखणे जगत्पालक असे भगवान सूर्यनारायण कोरलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.