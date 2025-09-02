Agriculture News : टोमॅटो उत्पादक शेतकरी हवालदिल! नाशिकमध्ये टोमॅटोचे भाव गडगडले; उत्पादन खर्चही मिळेना

पंचवटी: टोमॅटोला गेल्या महिन्यात चांगला भाव मिळत होता. मात्र, आठ दिवसांपासून घसरण होताना दिसत आहे. सोमवार (ता. १) झालेल्या लिलावात किमान पन्नास रुपये, सर्वाधिक साडेचारशे रुपये भाव मिळाला आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. .शेतकऱ्यांना कधी अवकाळी पाऊस धोका देतो, तर कधी अस्मानी तर कधी सुलेमानी नेहमीच संकटांनी घेरलेला असतो. मोठ्या प्रमाणावर टोमॅटो उत्पादन झाल्यास बाजारभाव पूर्णपणे कोसळतात. काही वर्षापूर्वी बाजारभाव कमी मिळाल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आंदोलन झाले होते. या वर्षी मागील महिन्यात अखेरच्या आठवड्यात टोमॅटोला बाजारभाव चांगला मिळत होता. .Nashik water supply : नाशिकमध्ये १७ कोटींची नवी जलवाहिनी! अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय.गणेशोत्सवात पावसाची रिपरिप सुरू आहे. सद्यःस्थितीत नाशिक कृषी उत्पन्न बाजा समितीत सय्यद पिंपरी, आडगाव, म्हसरूळ, मखमलाबाद, मुंगसरा, मातोरी, हिंगणवेढा, एकलहरे, पिंपळगाव, शिंदे- पळसे, सिन्नर तालुक्यातील नायगाव, जायगाव, दोडी- दापुर, मुसळगाव, गुळवंज, दातली, खोपडी, समशेरपूर या भागातून टोमॅटो येत आहे. चार पाच दिवसांपासून आवक स्थिर आहे. सोमवारी झालेल्या लिलावात टोमॅटो प्रतिक्रेटला किमान पन्नास, तर सर्वाधिक २३० रुपये बाजारभाव मिळाला जवळपास नऊ हजार कॅरेट्स आवक झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.