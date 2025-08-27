नाशिक

Uddhav Nimse : माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांना २८ ऑगस्टपर्यंत अटकपूर्व जामीन; नाशिक पोलिसांवर दबाव

Overview of Panchvati Attack Incident : जखमी व्यक्तींनी दिलेल्या फिर्यादीमध्ये उद्धव निमसे यांचे नाव स्पष्टपणे नमूद असूनदेखील अद्याप त्यांच्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही. माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
Updated on

पंचवटी: नांदूर नाका परिसरात दोन युवकांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ला सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाला आहे. यात भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते आणि त्यांनीच गुंडांना बरोबर घेऊन स्वतः त्या युवकांवर प्राणघातक हल्ला केलेला आहे. जखमी व्यक्तींनी दिलेल्या फिर्यादीमध्ये उद्धव निमसे यांचे नाव स्पष्टपणे नमूद असूनदेखील अद्याप त्यांच्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही.

