Uddhav Nimse : माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांना २८ ऑगस्टपर्यंत अटकपूर्व जामीन; नाशिक पोलिसांवर दबाव

पंचवटी: नांदूर नाका परिसरात दोन युवकांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ला सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाला आहे. यात भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते आणि त्यांनीच गुंडांना बरोबर घेऊन स्वतः त्या युवकांवर प्राणघातक हल्ला केलेला आहे. जखमी व्यक्तींनी दिलेल्या फिर्यादीमध्ये उद्धव निमसे यांचे नाव स्पष्टपणे नमूद असूनदेखील अद्याप त्यांच्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही..माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या प्रकरणात निमसे यांना न्यायालयाने २८ ऑगस्टपर्यंत अंतरिम अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला..शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते, राहुल दराडे, दिलीप मोरे, वैभव ठाकरे, मसूद जिलानी, बाळासाहेब कोकणे, संजय गोसावी, आकाश धोत्रे, तसेच जखमी युवकांच्या धोत्रे व कुसाळकर परिवारातील सदस्यांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेत निवेदन सादर केले..शुक्रवारी (ता. २२) आडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन युवकांवर प्राणघातक हल्ला झाला. त्या हल्ल्याची सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संपूर्ण नोंद झाली असून, भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. त्यांनीच गुंडांना व मुलांना बरोबर घेऊन स्वतः त्या युवकांवर प्राणघातक हल्ला केलेला आहे..