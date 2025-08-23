नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या नांदूर नाका परिसरात वाद विकोपाला; दुचाकीच्या वादातून जीवघेणा हल्ला

Violent Brawl in Panchvati: Attempted Murder at Nandur Naka : नाशिकमधील नांदूर नाका परिसरात दुचाकीच्या किरकोळ वादातून दोन गटांत तुफान हाणामारी झाली. या घटनेत दोन जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: दुचाकीचे चाक पायावरून गेल्याच्या कारणावरून नांदूर नाका येथे हाणामारीची घटना घडली. वाद वाढून नंतर कृषिनगरच्या रस्त्यावर दोन गटांत हाणामारीतून राहुल धोत्रे व अजय कुसाळकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याने ते जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यात राहुल धोत्रे हा गंभीर जखमी झाला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

