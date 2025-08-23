Nashik News : नाशिकच्या नांदूर नाका परिसरात वाद विकोपाला; दुचाकीच्या वादातून जीवघेणा हल्ला

पंचवटी: दुचाकीचे चाक पायावरून गेल्याच्या कारणावरून नांदूर नाका येथे हाणामारीची घटना घडली. वाद वाढून नंतर कृषिनगरच्या रस्त्यावर दोन गटांत हाणामारीतून राहुल धोत्रे व अजय कुसाळकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याने ते जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यात राहुल धोत्रे हा गंभीर जखमी झाला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .‘पवन निमसे व त्याच्या दोन साथीदारांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरोधात आडगाव पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. कृषिनगर रस्त्यावर हल्ला केल्यावर हल्लेखोर फरारी झाले होते, त्यातील एकाला आडगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Pimpri Crime : चिंचवडमध्ये तलवारीचा धाक दाखवून पैशांची लूट, महिलेवर हल्ला.तपास करताना पोलिसांनी नाका परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. या घटनेनंतर नांदूर नाका परिसरात प्रचंड गर्दी झाली होती. पोलिस ही गर्दी पांगविण्याचा प्रयत्न करीत होते. गर्दीमुळे येथे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. पोलिस फरारी हल्लेखोरांचा शोध घेत आहेत. नांदूर नाका परिसरात आतापर्यंत किरकोळ वादाचे प्रकार घडले होते. मात्र, जीवघेणे हल्ले झाले नव्हते, त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.