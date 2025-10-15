Crime News : नाशिक पंचवटी थरार: भरदिवसा धारदार शस्त्राने हल्ला; सीसीटीव्ही फुटेजमुळे दोन संशयित ताब्यात!

पंचवटी: गजानन चौकातील कोमटी गल्लीत सोमवारी (ता. १३) भरदिवसा दुचाकीवरून आलेल्या दोन संशयितांनी एका युवकावर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या थराराचे चित्रण सीसीटीव्ही आणि नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये झाले होते. या फुटेजच्या आधारावर पंचवटी पोलिस आणि गुन्हे शाखा युनिट एकने तपास सुरू करत एका विधी संघर्षित बालकासह दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..सोमवारी दुपारी पळत आलेल्या युवकाचा पाठलाग करत आलेल्या हल्लेखोरांनी दुचाकीने रस्त्यावरून जाणाऱ्या दोन शाळकरी मुलींना व स्कूल व्हॅनला धडक दिली. पळणाऱ्या युवकाला रस्त्यात गाठून दुचाकीवरील एका संशयिताने त्याच्या पोटावर धारदार शस्त्राने वार केला. यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली. .काही जागरूक नागरिकांनी संशयितांना हटकले, तेव्हा हल्लेखोर शिवीगाळ करत दुचाकीवरून गुरुद्वाराकडे पळून गेले. नागरिकांनी तत्काळ धाव घेतल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..हल्ल्याच्या व्हिडीओच्या आधारावर तपास सुरू होता. घटनेनंतर काही तासांतच पंचवटी गुन्हे शोध पथकाचे पोलिस हवालदार कैलास शिंदे यांना नानावली परिसरात एक संशयित फिरत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश शिरसाठ व त्यांच्या पथकाने सापळा रचून भद्रकाली परिसरातील नानावली चोपण भगवती नगर येथून एका विधी संघर्षित बालकाला ताब्यात घेतले..Nashik Police : दिवाळीत घरफोडी करणाऱ्यांची खैर नाही! नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तांकडून दिवस-रात्र गस्ती पथकांत मोठी वाढ.दरम्यान, गुन्हे शाखा युनिट एकचे अधिकारी पेट्रोलिंग करत असताना, त्यांना दुसरा संशयित चेतन उर्फ किऱ्या युवराज परदेशी हा शिवाजी चौक परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. युनिट एकच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुदाम सांगळे यांच्या पथकाने चेतन उर्फ किऱ्या यास सापळा रचून ताब्यात घेतले आणि पुढील कारवाईसाठी पंचवटी पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.