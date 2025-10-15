नाशिक

Crime News : नाशिक पंचवटी थरार: भरदिवसा धारदार शस्त्राने हल्ला; सीसीटीव्ही फुटेजमुळे दोन संशयित ताब्यात!

Panchvati Knife Attack Incident : नाशिकच्या पंचवटीतील गजानन चौकातील कोमटी गल्लीत भरदिवसा धारदार शस्त्राने हल्ला करून दुचाकीवरून पळून जाणाऱ्या संशयितांचे चित्रण सीसीटीव्ही आणि नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये झाले होते, ज्याच्या आधारे पोलिसांनी एका विधी संघर्षित बालकासह दोन आरोपींना ताब्यात घेतले.
पंचवटी: गजानन चौकातील कोमटी गल्लीत सोमवारी (ता. १३) भरदिवसा दुचाकीवरून आलेल्या दोन संशयितांनी एका युवकावर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या थराराचे चित्रण सीसीटीव्ही आणि नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये झाले होते. या फुटेजच्या आधारावर पंचवटी पोलिस आणि गुन्हे शाखा युनिट एकने तपास सुरू करत एका विधी संघर्षित बालकासह दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

