भगव्या पताकांनी सजली पंचवटी; ढिकले यांचे बॅनर ठरले लक्षवेधी - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत सिंहस्थ ध्वजारोहण सोहळा; प्रमुख रस्त्यांचे आकर्षक सुशोभीकरण

फोटो : B14828 (जुना आहे)
पंचवटी : दिंडोरी नाक्यावरील लक्षवेधी बॅनर
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भगव्या पताकांनी सजली
पंचवटी; उत्सवी वातावरण
पंचवटी, ता. ३ : सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहणानिमित्त संपूर्ण पंचवटी परिसर भगव्या पताकांनी सजला होता. रस्त्यांच्या दुतर्फा करण्यात आलेली रंगरंगोटी, सिंहस्थाची बोधचिन्हे आणि भगवे ध्वज यामुळे पंचवटीला धार्मिक उत्सवाचे स्वरूप आले होते. दरम्यान, दिंडोरी नाक्यावरील आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांचे भगव्या रंगातील बॅनर नागरिकांसह भाविकांचे लक्ष वेधून घेत होते.
राष्ट्रपतींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून पंचवटी परिसरात विशेष सजावट करण्यात आली होती. मालेगाव स्टॅन्ड ते मखमलाबाद नाका, मखमलाबाद रोड, पेठ रोड, दिंडोरी रोड, छत्रपती संभाजी महाराज नगर रोड, हनुमानवाडी ते चोपडा लॉन्स तसेच रामवाडी ते चोपडा लॉन्स या मार्गांवरील दुभाजकांमध्ये भगवे ध्वज लावण्यात आले होते. मालेगाव स्टॅन्ड ते रामतीर्थ आणि ढिकले सार्वजनिक वाचनालय ते रामतीर्थ या प्रमुख मार्गांवर विशेष सुशोभीकरण करण्यात आले. रस्त्यांच्या दुतर्फा आकर्षक रंगरंगोटी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याची बोधचिन्हे असलेले फलक आणि भगव्या पताका लावण्यात आल्या होत्या. पंचवटी कारंजा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याभोवतीही भगवे ध्वज आणि सिंहस्थाचे लोगो लावण्यात आले होते. त्यामुळे संपूर्ण परिसर भगवामय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रमुख मार्गांवरील सजावट आणि स्वच्छतेमुळे पंचवटी परिसराला उत्सवी स्वरूप प्राप्त झाले होते.
आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी पंचवटीतील दिंडोरी नाक्यावर लावलेले बॅनर लक्षवेधी ठरले. भगव्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेल्या या बॅनरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जल अर्पण करतानाची आणि वंदन करतानाची छायाचित्रे झळकत होती. तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे कुंभनगरीत स्वागत आणि साधू-संत-महंतांचे स्वागत करणारे संदेशही देण्यात आले होते.