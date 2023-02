Nashik Crime News : पंचवटीतून कोयते, चॉपरसह दोघे जेरबंद दरोडा अन् शस्त्रविरोधी पथकाची कारवाई

By

नाशिक : पंचवटीतील गणेश वाडी उद्यान परिसरात कोयते, चॉपर अशी शस्त्रात्रे घेऊन आलेल्या दोघांना दरोडा व शस्त्र विरोधी पथकाने सापळा रचून दोघांना अटक केली. संशयितांकडून चार कोयते व एक चॉपर अशी शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून, पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Panchvati two arrested with axe chopper robbery and anti weapon squad action Nashik Crime News)

अंकुश मोतीराम जाधव (२०), श्रीकांत सुरेश मुकणे (१९, दोघे रा. शेरे मळा झोपडपट्टी, पंचवटी) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. दरोडा व शस्त्रविरोधी पथकाचे सहायक पोलीस निरीक्षक किरण रोंदळे यांच्या पथकास दोन संशयित हे गणेशवाडी परिसरात शस्त्रास्त्रे घेऊन येणार असल्याची खबर मिळाली होती.

त्यानुसार, पथकाने बुधवारी (ता. ८) गणेशवाडी परिसरात सापळा लावला. त्यावेळी दोघे संशयित आले असता दबा धरून असलेल्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांची अंगझडती घेतली असता, त्यांच्याकडे चार लोखंडी धारदार कोयते, आणि एक चॉपर अशी शस्त्रे मिळून आली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरची कामगिरी आयुक्त अंकुश शिंदे, उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली दरोडा व शस्त्र विरोधी पथकाचे सहायक निरीक्षक किरण रोंदळ, प्रेमचंद गांगुर्डे, विजयकुमार सूर्यवंशी, भाऊसाहेब क्षीरसागर, शेख कादीर, श्रीशैल सवळी, कडुबा पाटील, संदीप डावरे, प्रफुल्ल गांगुर्डे, प्रवीण चव्हाण, विशाल जोशी, महेश खांडबहाले, मनिषा मल्लाह यांच्या पथकाने बजावली.

