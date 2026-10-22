पांढुर्ली उपबाजारात टमाटे साठ ते सत्तर रुपये प्रति क्रेट

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पांढुर्ली ः येथील उपबाजारात गुरुवारी झालेली टोमॅटोची आवक.-
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पांढुर्ली उपबाजार आवारात
टोमॅटो दरात पुन्हा घसरण
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क्रेटला अवघा पन्नास ते सत्तर रुपये भाव
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सकाळ वृत्तसेवा
पांढुर्ली, ता.२२ : सिन्नर बाजार समितीच्या येथील उपबाजारात गुरुवारी (ता.२२) टोमॅटोचा भाव पन्नास, साठ ते सत्तर रुपये प्रती क्रेट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गेल्या आठ दिवसात अडीचशेवरून थेट सत्त रुपयांवर भाव घसरल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.
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मोठ्या प्रमाणावर आवक वाढल्याने बाजार समितीचे आवार टोमॅटोच्या वाहनांनी आणि शेतकऱ्यांनी फुलून गेले होते. उपबाजाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहने पुढे नेण्यासाठी चढाओढ झाल्यामुळे रहदारी ठप्प झाली होती. अशा परिस्थितीत टोमॅटो उत्पादक शेतकरी ढासळलेल्या बाजारभावामुळे कमालीचा वैतागून गेला.
दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा खते, बियाणे, रोपे, औषधे, मजुरी या भांडवलात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून त्या तुलनेत टोमॅटोला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
येथील उपबाजार आवार नुकतेच सुरु झाले आहे. या बाजारात शिवडे, पांढुर्ली, विंचूर दळवी, शेणीत, बेलू, आगसखिंड, सावतामाळी नगर, घोरवड, भरवीर येथील शेतकरी टोमॅटो आणत आहेत. टोमॅटो बाजारात आणणे, तोडणे ३० रुपये प्रती क्रेट व भाडे २० रुपये प्रति क्रेट व हमाली २ प्रती क्रेट असा ५२ रुपये प्रती क्रेट खर्च येत आहे आणि बाजारभाव केवळ ६०ते ७० रुपये प्रती क्रेट मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शासनाने टोमॅटोची निर्यात करावी अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. यावर्षी दुष्काळ असल्याने पुढील हंगामात पिके येणार नाही. त्यामुळे सरकारने लवकर लवकरात याची दखल घ्यावी व मदत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतर्फे उत्तमराव हारक यांनी केली आहे.
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