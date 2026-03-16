Nashik Pani Puri Price : पाणीपुरीलाही युद्धाचा 'झटका'! गॅस टंचाईमुळे खवैयांच्या खिशाला बसणार कात्री!

नाशिक: पाणीपुरी म्हटले की सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. जिभेला तिखट-गोड चव देणाऱ्या पाणीपुरीचे एक पॅकेट (७० पुरी) आठ रुपयांनी महागल्याने पाणीपुरीलाही गॅस टंचाईचा झटका बसला आहे. .आखाती देशांमधील युद्धामुळे देशात अभूतपूर्व गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅसचे एक व्यावसायिक सिलिंडर साडेतीन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत मिळत आहे. तेही वेळेवर मिळेलच याची खात्री व्यावसायिकांना नसल्यामुळे अगोदरच बुकिंग करून ठेवावे लागते. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी सिलिंडर मिळते. मात्र, गॅस अभावी व्यवसायावर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याने हॉटेल काहीकाळ बंद ठेवण्याची वेळ या व्यावसायिकांवर ओढवली आहे. .आजवर मोठ्या हॉटेल चालकांपर्यंत मर्यादित असलेला हा विषय आता छोट्या विक्रेत्यांपर्यंत पोचला आहे. पाणीपुरी विक्रेत्यांना वेळेवर पुरीचा पुरवठा होत नाही. एक ते दोन दिवस आधीच बुकिंग करावे लागते. त्याचे पैसेही अगोदर द्यावे लागतात. कुरकुरीत पुरीचे एक पॅकेट (७० नग) ५७ रुपयांना मिळत होते. त्यात आठ रुपयांची वाढ होऊन ६५ रुपयांवर पोचले आहे. परिणामी, पाणीपुरीच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. फुटलेल्या पुरीचा भारही विक्रेत्यांवरच पडत असल्याने पाणी पुरी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम जाणवत आहे..नाशिककरांना ओझरची पुरीकुरकुरीत पुरी, तिखट-गोड पाणी व बटाट्याच्या रगड्यापासून पाणी पुरीचे मिश्रण बनते. पुरी बनविण्यासाठी गॅसची आवश्यकता असते. नाशिकमधील पाणीपुरी विक्रेते ओझर येथून पुरीची मागणी करतात. होलसेल भावात कुरकुरीत पुरी मिळत असल्याने त्याला नाशिककरांची विशेष पसंती लाभते. यापूर्वी एक दिवस आधी बुकिंग करणे आवश्यक होते. पण आता.दोन ते तीन दिवस आधीबुकिंग करूनही वेळेवर पुरी मिळत नसल्याने पाणीपुरी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे.