Nashik Crime : पाच वर्षांनंतर न्याय! पनवेल पोलिसांच्या जिद्दीपुढे खुनी पतीचा खेळ संपला; गोव्यातून आवळल्या मुसक्या

पनवेल पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अपघातग्रस्त महिलेचा तसेच काही किलोमीटर अंतरावर लहान मुलीचा असे दोन मृतदेह आढळून आले. मृतदेहांची ओळख पटत नव्हती. काही आठवड्यांनी ओळख पटली. मृतदेहावर नातलगांनी अंत्यसंस्कार केले. पण मृत महिलेचा पती आलाच नाही. पनवेल पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन सहायक निरीक्षक गौतम सुरावडे यांनी तपास सुरू केला आणि तब्बल पाच वर्षांनी आरोपीच्या मुसक्या आवळण्यात त्यांना यश आले..सन २०१६ मधील घटना. पुणे - मुंबई एक्स्प्रेस वेच्या पनवेल पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रस्त्यालगत वाहनाच्या अपघातामध्ये ठार झालेल्या महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याची खबर आली. पनवेल पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्रीच्या वेळी अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने महिला ठार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज. .पनवेल पोलिसात अपघाताची नोंद करण्यात आली. ही नोंद पूर्ण होत नाही तोच, आणखी एका मुलीचा मृतदेह या हायवेवर सापडला. महिलेचा मृतदेह सापडल्याच्या ठिकाणापासून काही किलोमीटर अंतरावर मुलीचा मृतदेह आढळून आला होता. शवविच्छेदन अहवालात अवघ्या आठ-नऊ वर्षाच्या मुलीचा गळा आवळून खून करण्यात आला होता. या दोन्ही मृतदेहांची ओळख पटत नव्हती. पनवेल पोलिसांनी दोन्ही मृतदेहांचे फोटो राज्यातील पोलिस ठाण्यांना रवाना केले. .काही आठवड्यांनंतर पुण्यातील काही लोक आले. त्यांनी मृतदेहाची ओळख पटविली. मयत महिला आणि मुलगी या मायलेकी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे हा अपघात नसून घातपात असल्याची शक्यता निर्माण झाली. ओळख पटल्यानंतर मृतदेह नातलगांच्या स्वाधीन करण्यात आले. मृतदेहांवर पुण्यात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिसही घटनास्थळी होते. पण मयत महिलेचा पती मात्र अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित नव्हता..एवढेच नव्हे तर, मायलेकी बेपत्ता असल्यापासून तो घरीच आला नव्हता, अशीही माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यामुळे त्यानेच पत्नी आणि मुलीचा खून केला आणि मृतदेह एक्स्प्रेस वेवरील रस्त्यालगत फेकून दिले असावेत. या प्रकरणी पनवेल पोलिसात दुहेरी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पनवेल पोलिसांनी आरोपीचा कसून शोध घेतला. अगदी पारंपरिक तपासासह तांत्रिक विश्लेषणानुसारही तपास केला. पण त्याचा कुठेही शोध लागत नव्हता..पाच वर्षांनी फाइल ओपन२०१६ मधील मायलेकींच्या दुहेरी खुनाचा गुन्हा पाच वर्षांपासून प्रलंबितच होता. गौतम सुरावडे हे २०२० मध्ये पनवेल पोलिस ठाण्यात सहायक पोलिस निरीक्षक म्हणून रुजू झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी मायलेकींच्या दुहेरी खुनाचा पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्याची उकल होत नसल्याबाबत चर्चा झाली. पनवेल पोलिस ठाण्यात नुकतेच रुजू झालेले सहायक निरीक्षक सुरावडे यांच्याकडे तपास सोपविण्यात आला..पाच वर्षांनी दुहेरी खुनाची फाईल पुन्हा ओपन झाली. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासाची कागदपत्रे सुरावडे यांनी पुन्हा तपासली. नव्याने तपास करण्याची दिशा ठरविण्यासाठी पुन्हा त्याच साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविल्या. फरार आरोपीचा तांत्रिक विश्लेषणानुसारही तपास केला. परंतु त्याचा काही थांगपत्ता लागत नव्हता. लोकेशनही मिळत नव्हते. त्यामुळे गुन्हा घडून पाच वर्षांनंतर तो जिवंत आहे की नाही हेदेखील कळत नव्हते. तो ट्रक ड्रायव्हर होता. .शिक्षणही जेमतेम दहावीपर्यंतचे होते. त्यामुळे तो खूप चाणाक्ष वा सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे चतुर असण्याची शक्यता कमी होती. असे असले तरी तो पाच वर्षापासून बेपत्ता होता. अनेक ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांकडे सुरावडे यांनी तपास केला. पुणे, मुंबई, पनवेलसह आणखी काही जिल्ह्यात त्याची माहिती कळविण्यात आली. त्याचे चालक परवान्यानुसारही शोध घेतला. आरटीओ (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) वा वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास त्या अनुषंगाने त्याच्या वाहन परवान्यावर दंडाची माहिती आरटीओकडून घेण्यात आली. परंतु त्यातही सुरावडे यांच्या हाती काहीच लागले नाही.....अन् आशेचा किरण दिसलाएके दिवशी सहायक निरीक्षक सुरावडे हे पोलिस ठाण्यात असताना एक व्यक्ती त्याची फसवणूक झाल्याची तक्रार घेऊन त्यांच्याकडे आली. घटनेची चौकशी झाल्यानंतर सुरावडे यांनी त्याच्याशी त्याच्या कामकाजाविषयी गप्पा मारल्या. त्या वेळी ती व्यक्ती त्यांना मायलेकीच्या दुहेरी खुनाच्या गुन्ह्यात मदतीचा वाटला. त्यांनी त्याच्याकडे मायलेकीच्या खुनाबाबत विचारणा केली. एका विशेष प्रकारच्या तांत्रिक विश्लेषणानुसार माहिती मिळू शकणार होती. .कायदेशीर मार्ग वापरल्यास त्यास आणखी बराच विलंब लागू शकणार होता. मात्र त्या व्यक्तीकडून ती माहिती मिळण्याची शक्यता होती. सुरावडे यांनी सावधगिरी बाळगत ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातली. त्यांनीही परवानगी दिली असली तरी दक्षता बाळगण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे पाच वर्षांपासूनच्या प्रलंबित गुन्ह्याची उकल होण्याची आशा दिसू लागली होती..पाच वर्षांनी बेड्यासहायक निरीक्षक सुरावडे यांनी पुन्हा त्या व्यक्तीची भेट घेतली. त्याला पाच वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपीची काही वैयक्तिक माहिती दिली. त्यानुसार, त्या व्यक्तीने अतिशय गोपनीयरित्या त्या माहितीच्या आधारे तांत्रिक विश्लेषण केले असता, आरोपीने नवीन मोबाईल क्रमांक मिळविला होता. मात्र तो कुटुंबीयांसह कोणाच्याच संपर्कात नव्हता. .मोबाईल क्रमांक मिळताच, सहायक निरीक्षक सुरावडे यांनी त्या मोबाइलचा सीडीआर रिपोर्ट मागविला. सीडीआर रिपोर्ट मिळताच, तो गोव्यात असल्याची माहिती मिळाली. क्षणाचाही विलंब न करता सुरावडे यांनी पथकासह गोवा गाठले. तांत्रिक विश्लेषणानुसार त्याचा ठावठिकाणा मिळाला. तो गोव्यातील एका हॉटेलमध्ये काम करीत होता. .सुरावडे यांनी साध्या वेशात जाऊन त्याची सारी माहिती घेतली आणि सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. तो बेसावधच होता. पत्नी अन् मुलीचा खून करून तो पाच वर्षांपासून पोलिसांच्या हाती लागला नव्हता, त्यामुळे पोलिस त्याच्यापर्यंत पोहोचतील याची धूसरशी कल्पनादेखील त्याला नव्हती. पण पोलिसांनी पाच वर्षांनी त्याला पत्नी अन् मुलीच्या खूनप्रकरणी बेड्या ठोकल्या होत्या..Ankita Bhandari Murder : काय आहे अंकिता भंडारी खून प्रकरण? मुख्यमंत्र्यांनी दिले CBI चौकशीचे आदेश; जुन्या जखमा आणि नवा वाद!.कौटुंबिक कारणातून खूनआरोपीला अटक करून पनवेल पोलिस ठाण्यात आणले. त्याच्याकडे खुनाबाबत चौकशी करण्यात आली असता, त्याने कबुली दिली. तो ट्रक ड्रायव्हर होता. पुण्यात राहत होता. पत्नीशी दररोज या ना त्या कारणावरून वाद होत असल्याने तो वैतागला होता. त्यामुळे २०१६ मध्ये एके दिवशी तो ट्रक घेऊन मुंबईला जात असताना, पत्नी अन् मुलीला मुंबई फिरण्यासाठी म्हणून राजी केले आणि ट्रकमधून त्यांना मुंबईकडे घेऊन निघाला. .रात्रीच्या वेळी त्याने मुलगी झोपलेली असताना, निर्जनस्थळी पत्नीला ट्रकखाली उतरविले. मारहाण करीत ट्रकची धडक दिली. यात ती मयत झाली. तर काही अंतरावर गेल्यानंतर त्याने मुलीचाही गळा घोटला आणि रस्त्यालगतच्या दरीत तिचा मृतदेह फेकून दिला. त्या नंतर त्याने ट्रक ट्रान्सपोर्टला सोडून पसार झाला. अनेक ठिकाणी ओळख दडवून फिरल्यानंतर तो काही वर्षांपासून गोव्यातील हॉटेलमध्ये काम करीत होता. या गुन्ह्याचा खटला अद्याप सुरू आहे. सहायक निरीक्षक गौतम सुरावडे यांनी पाच वर्षांपासून प्रलंबित दुहेरी खुनाच्या गुन्ह्याची उकल केल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे कौतुक करण्यात आले होते. 