Nashik Crime : पाच वर्षांनंतर न्याय! पनवेल पोलिसांच्या जिद्दीपुढे खुनी पतीचा खेळ संपला; गोव्यातून आवळल्या मुसक्या

Mysterious Bodies Found on Mumbai–Pune Expressway : मृतदेहावर नातलगांनी अंत्यसंस्कार केले. पण मृत महिलेचा पती आलाच नाही. पनवेल पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन सहायक निरीक्षक गौतम सुरावडे यांनी तपास सुरू केला आणि तब्बल पाच वर्षांनी आरोपीच्या मुसक्या आवळण्यात त्यांना यश आले.
नरेश हाळणोर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

