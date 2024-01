JEE Mains Exam 2024 : नॅशनल टेस्टिंग एजन्‍सीतर्फे जॉइंट एंट्रन्‍स एक्‍झाम (जेईई) मेन्‍स २०२४ या परीक्षेला बुधवारी (ता.२४) सुरवात झाली. आर्किटेक्‍चर व प्‍लॅनिंग या विषयांतील पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पेपर क्रमांक दोनसाठी नाशिक केंद्रावरून सुमारे सातशे विद्यार्थी सामोरे गेले.

दरम्‍यान बी.ई/बी.टेक. साठीच्‍या पेपर क्रमांक दोनचे आयोजन शनिवार (ता.२७) केले आहे. (Paper 1 Conducted in 2 Sessions from Saturday of JEE mains exam 2024 nashik news)