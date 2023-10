येवला : येथील कच्छ कडवा पाटीदार समाजातर्फे नवरात्रीनिमित्त येवला ते कच्छ गुजरात अशी ११०० किलोमीटर सायकलयात्रा काढण्यात आली असून, शुक्रवारी हे बांधव यात्रेस रवाना झाले. (Patel family cycle journey from Yevla to Kutch Gujarat on occasion of Navratri festival 2023 nashik)

सायकल चालविण्याचे विविध फायदे सांगत गेल्या ११ वर्षांपासून येवल्यातील कच्छ कडवा पाटीदार समाजाचे सायकल यात्रेकरू नवरात्रीनिमित्त येवला ते कच्छ गुजरात अशी ११०० किलोमीटरच्या प्रवासाला निघतात.

कोटमगाव येथील जगदंबा मातेचे दर्शन घेऊन कच्छ गुजरात येथील आशापुरा देवीच्या दर्शनासाठी शुक्रवारी रवाना झाले. या सायकल यात्रेत मुकेश पटेल, हितेश पटेल, रमेश पटेल, भावेश पटेल, कुणाल पटेल, निर्मल पटेल, धवल पटेल, पिनाल पटेल सहभागी झाले आहेत.

या यात्रेकरूंचे महिलांनी औक्षण करून ठिकठिकाणी स्वागतही करण्यात आले. येथील विंचूर चौफुलीवर माजी नगराध्यक्ष भोलानाथ लोणारी व सहकाऱ्यांनी त्यांचा सत्कार करून शुभेच्छा दिल्या.

प्रवासादरम्यान लागणाऱ्या गावांमध्ये थांबत लोकांना सायकल चालविण्याचे फायदे यात्रेकरू सांगून समाज प्रबोधन करीत असतात. या यात्रेत तरुणांसह ज्येष्ठ नागरिकही सहभागी झाले आहेत.