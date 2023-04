Nashik News : हक्काच्या पैशासाठी पेन्शनर हैराण; ATM पैशाअभावी कोरडेठाक!

Nashik News : राष्ट्रीयकृत बँकांच्या एटीएम केंद्रात पैसे भरण्याची कामे आता काही बँकांनी ठेकेदाराकडून करून घ्यायला सुरवात केली आहे.

पैसे भरण्याची कामे मिळालेली माणसे अनेकदा दिरंगाई करीत असल्याने दोन, दोन दिवस एटीएम पैशाअभावी कोरडेठाक पडतात. परिणामी, खातेदारांना स्वतःच्या हक्कांचे पैसे मिळण्यात अडचणी येतात. (Pensioner worried about rightful money ATM not useful for lack of money Nashik News)

बँकांच्या एटीएम केंद्रातून पैसे काढण्याची सोय झाल्यापासून अनेक खातेदारांनी बँकेत जाण्याचे जवळजवळ बंद झाले आहे. सोयीनुसार रस्त्याच्या कडेला दिसणाऱ्या एटीएम केंद्रातून खातेधारक पैसे काढतात.

काही वर्षापासून सामान्यांच्या सरावाची झालेल्‍या या व्यवस्थेत आता ठेकेदारी सुरू झाली आहे. मोठ्या राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शहरातील एटीएम केंद्रात रोख रकमेचा भरणा करण्याची कामे खासगी ठेकेदारांना दिली आहे.

वरिष्ठ स्तरावरून पैसे भरण्याचा ठेका मिळाल्यानंतर ठेकेदाराने नेमलेल्या कर्मचाऱ्याची मनमानी सुरु होते. त्यात पैसे नाही म्हणून, खातेदार, पेन्शनरांसह सामान्य नागरिकांना तिष्ठत मनस्तापाला सामोरे जावे लागते.

द्वारका परिसरातील महाराष्ट्र बँकेच्या एटीएम केंद्रात आठवड्यापासून हा प्रकार नित्याचा झाला आहे. सलग दोन तीन दिवसांपासून एटीएममध्ये पैसे मिळत नसलेल्या काही पेन्शनरांसह महिलांनी बँकेत संपर्क साधूनही त्यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

ठेकेदारांचे लोकच येत नाही. आम्ही काय करावे, अशा प्रकारची हतबलता बँकेतील कर्मचारी- अधिकारी व्यक्त करीत असल्याचे अनुभव नागरिकांनी सांगितले. कुटुंबातील पेन्शन काढण्यासाठी असा अनुभव अनेकांना आला आहे

"एटीएममध्ये बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पैसे भरावे की ठेकेदारांनी हा त्यांचा विषय आहे. मात्र सामान्यांना पैसे मिळत नाही. तक्रारी केल्या तरी, बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दखल घेतली जात नाही."- संजय कट्यारे

तक्रारीअभावी दंडही नाही

बँकेच्या या कामकाजातील बदलांबाबत अनेकदा नागरिकांना पुरेशी माहिती नसल्याचे पुढे येते. वारंवार एटीएममध्ये पैसे भरण्यास दिरंगाई होत असल्यास संबंधित ठेकेदार कंपन्यांवर कारवाईचा नियम आहे.

मात्र त्याबाबत ग्राहकांना माहिती नाही. एटीएममध्ये पैसे नसल्यास तक्रार कुठे करावी, याचे साधे फलकही नाही. त्यामुळे सध्या ग्राहकांची परवड सुरू आहे.