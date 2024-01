Republic Day 2024 : प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली येथे आयोजित मानाच्या अशा राष्ट्रीय पथसंचलनात नाशिकमधील आठ कथक नृत्यांगना सादरीकरण करणार आहेत.

शुक्रवारी (ता. २६) कर्तव्यपथ (राज पथ) येथी पथसंचलनात नाशिक नृत्यांगण कथक नृत्य संस्थेच्या नर्तिका आपल्या कथक नृत्याचे सादरीकरण करतील. (Performance of Kathak Dance in National Pathways of nashik dance on republic day 2024 nashik news)