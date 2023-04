Dog Care : सावधान... आपल्या श्वानाची काळजी घ्या अन्यथा...

Dog Care : श्वान पाळण्याची अनेकांना हौस असते. अगदी त्यासाठी अत्यंत महागड्या जातीचे श्वान खरेदी केले जातात. परंतु या श्वानाची निगा राखणे, त्यांचा सांभाळ करता येत नाही. त्यामुळे या पाळीव श्वानांचा त्रास शेजाराऱ्यांना होऊन मालकाविरुद्ध गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.

असाच प्रकार नाशिक रोडला घडला असून, श्वान मालकांविरुद्ध उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Pet dogs can cause trouble to neighbors case can filed against owner nashik news)

केतन कांकरिया (३०, रा. जैन भवनसमोर, नाशिक रोड) असे गुन्हा दाखल झालेल्या मालकाचे नाव आहे. प्राणीमित्र प्रतिमा भरत सोमैया (रा. नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, कांकरिया यांच्याकडे लॅब्रोडोर जातीचे पाळीव श्वान आहे.

कांकरिया हे व्यावसायिक असून, कामानिमित्त ते बराच वेळ घराबाहेर राहतात. यादरम्यान त्यांनी पाळीव श्वानासाठी चार बाय सहाचे एक जाळीचे घर केले आहे. या घरातच ते श्वानाला बंद करून बाहेर जातात. मात्र दिवसभर हे श्वान एकाच ठिकाणी राहिल्याने भुंकत असते.

याबाबत आसपासच्या नागरिकांनी कांकरिया यांना श्वानाच्या भुंकण्यामुळे त्रास होत असल्याचे सांगितले होते. परंतु, कांकरिया यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी यासंदर्भात तक्रार प्राणीमित्र संघटनेकडे केली.

त्यानुसार या संघटनेकडून प्रतिमा सोमैया यांनी घटनास्थळी येऊन श्वान ताब्यात घेतले. याबाबत त्यांनी उपनगर पोलिसात तक्रार देत गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सहायक उपनिरीक्षक शिवाजी सातभाई करीत आहेत.