Nashik Fuel News : सोशल मीडियावरील 'त्या' मेसेजमुळे पेट्रोल पंपांवर रांगा; प्रशासनाकडून इंधन साठ्याचा आढावा

नाशिक: जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या युद्धाच्या स्थितीमुळे इंधन पुरवठ्याचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याचा संदेश समाज माध्यमांवर व्हायरल होत होता. यामुळे बुधवारी (ता. ४) शहर परिसरातील पेट्रोलपंपांवर इंधन भरण्यासाठी रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, तुटवड्याची अफवा असून, जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेलसह एलपीजी गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासन व पेट्रोलपंपचालक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी दिली..इराण- अमेरिका युद्धाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर झालेला आहे. अनेक देशात कच्च्या तेलाचा उपसा ठप्प झाला असून, कारखान्यांमध्ये प्रक्रियादेखील थांबलेली आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत केलेल्या कच्च्या तेल्याच्या साठ्यावर संपूर्ण अवलंबत्व असल्याचे संदेश समाज माध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. तसेच हा साठा मर्यादित असल्याने येत्या काही दिवसांमध्ये इंधनाचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता समाज माध्यमांवर व्यक्त केली जाते आहे. .या संदेशांवर विश्वास ठेवत नागरिकांनी इंधन भरण्यासाठी बुधवारी पेट्रोलपंपांकडे धाव घेतली होती. यामुळे काही पंपांवर लांब रांगा लागल्या होत्या. असे असले तरी कुठल्याही पंपावर इंधनाची टंचाई जाणवली नाही. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पेट्रोलपंपचालक संघटना, कंपनी प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. अशा कुठल्याही स्वरूपाची टंचाई नसून, दबावात जादाचे इंधन खरेदी करणे टाळण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..Iran Israel War : इराणवर भारतीय तळांवरून हल्ले? अमेरिकन कर्नलच्या दाव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन, काय आहे सत्य?.विमान तिकिटांमध्ये वाढसध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत इंधनाचे दर सर्वसामान्यांसाठी स्थिर आहेत. असे असले तरी संभाव्य चढ-उतार लक्षात घेता, विमान कंपन्यांकडून तिकीट रकमेत वाढ केली आहे. त्यामुळे नाशिक विमानतळावरून विविध ठिकाणी विमानाने प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना जादाचा खिसा हलका करावा लागतो आहे..युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेल व एलपीजी गॅसची टंचाई किंवा दर वाढण्याबाबतचे संदेश फिरत आहेत. पण, अशी कोणतीही परिस्थिती नसून आपल्याकडे इंधन, तसेच गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.